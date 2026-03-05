En medio de los rumores sobre una presunta separación de Carlos Alcántara y su esposa, Jossie Lindley, el popular ‘Cachín’ fue captado disfrutando de salidas y mostrándose muy cercano a dos jóvenes.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ mostró al actor y jurado de ‘Yo Soy’, en una discoteca del sur de Lima, muy cercano a una joven.

Además, en otra ocasión, el actor fue captado en una discoteca de la capital peruana besando a otra mujer, cuya identidad aún no ha sido revelada.

El reportaje también repasa algunos episodios recientes de la vida nocturna de Alcántara. De acuerdo con las imágenes difundidas, la madrugada del domingo 18 de enero el actor fue visto en una discoteca de Punta Hermosa.

En el local también se le aprecia junto a una joven que lo acompaña hasta una zona más exclusiva de la discoteca. Ambos conversan muy cerca mientras disfrutan de la velada.

Un día después, el actor utilizó sus redes sociales para compartir contenido en Instagram, donde apareció mostrando su torso desnudo.

El programa de la ‘Urraca’ también recuerda que el 4 de febrero Carlos Alcántara formó parte de una sesión de fotos benéfica en la que volvió a mostrarse desnudo frente a sus seguidores, mientras su ausencia en eventos públicos junto a su entonces esposa, Jossie Lindley, con quien estuvo más de 30 años, empezaba a ser evidente.

La separación se confirmó públicamente el 22 de febrero, cuando el actor se presentó como soltero, lo que generó especulaciones sobre el fin de una de las relaciones más duraderas del espectáculo local.