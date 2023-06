Carlos Alcántara se mostró incómodo por las críticas que recibió al dirigir su película ‘Asu Mare: Los Amigos’. En una entrevista con Jesús Alzamora para su canal de YouTube, el actor desmintió que haya visto tutoriales para dirigir el filme nacional.

“ A mí alguien me dijo: ‘Tú estás arriba, ahora lo que sigue es que te tumben’. Es que eso suele pasar en países como este, que la gente no soporta que tengas éxito. No todos, los que están metidos en esto, que tienen un bicho ”, expresó el popular ‘Cachín’.

En ese sentido, Alcántara reconoció que las críticas también afectaron a miembros de su familia. Además, recordó cuando le dijo al youtuber Henry Spencer que no tenía conocimiento en el mundo del cine como para asumir la dirección de la cinta.

“ Si has querido hacerme algo, me has afectado, sí. Así que estoy afectado, no te me cruces por la calle ah... Mi esposa siempre me dice no insultes, pero estos pelotudos me provocan. Un huev... va a mi casa, le sirven el plato de comida y dice que este plato es una caga... ¿Tú como dueño de la casa no le vas a decir, te me vas? Viene alguien y te trata de sonso, a decir que te has copiado o que has visto tutoriales y eso lo riegas por ahí, y eso se vuelve un cargamontón, eso no es verdad ”, sostuvo.

Por otro lado, el exintegrante de Pataclaun reveló que fue complicado realizar la película ‘Asu Mare: Los Amigos’, desde el proceso de pre-producción, el rodaje y la edición. Por ello, aseguró que es imposible que haya realizado todo ello a raíz de ver videos en YouTube.

“Se hace daño, te estresas y empiezas a pensar qué hice mal. O sea, trabajar profesionalmente, hacer una preproducción, decidir mil cosas, mil cabezas, los colores, la ropa, la textura, el fondo, la luz, después rodaje, que los actores estén coherentes, que tengan ritmo, hacer un humor, que funcione un chiste. Ponte a hacer una comedia que la gente en el cine no se ría, que no haya una respuesta, cómo haces eso, ¿viendo tutoriales? De verdad lo piensan, no jodan ”, precisó.

