Carlos Alcántara tras críticas por desplante a Henry Spencer: “Me hicieron cargamontón de algo que no era verdad y él nunca lo desmintió”

En una conversación con Diario Correo, Carlos Alcántara se pronunció tras las críticas que recibió por el supuesto desplante que le hizo al youtuber Henry Spencer durante la conferencia de su radionovela ‘La China Hereje’.

El actor y director de cine considera que el influencer debe aclarar que no asistió al estreno de ‘Asu Mare: Los Amigos’ solo para generar más vistas en sus redes sociales. Además, resaltó que ahora el comunicador “se hace la víctima” porque no quiere darle una entrevista.

“Que asuma su responsabilidad y que sea claro. Si quiere hablar conmigo de eso que lo haga pero que me aclare delante de todos que no fue a hacerse el payaso en la alfombra roja en el estreno de mi película con un precedente de un problema con la falta de un personaje. Entonces, ¿para qué fue a preguntar sobre un personaje que no está en la película?”, manifestó Alcántara a Correo.

“ Me hizo preguntas que debido a mis respuestas, empezaron a hacerme cargamontón de algo que no era verdad y él nunca lo desmintió. Ahí yo digo, claro, todo es para ganar likes ”, añadió.

En ese sentido, el recordado ‘Machín’ de Pataclaun se dirigió a los seguidores de Henry Spencer para decirles que “piensen antes de insultar”, pues él tiene sus razones para no hablar con el youtuber.

“Que me diga delante de cámaras que él no fue con la intención de generar más vistas, yo tengo derecho de no darle una entrevista a alguien que no ha sido leal y claro. Ahora se hace la víctima porque no le quiero dar una respuesta. Tengo mis razones, no es gratuito. La gente que está insultándome, que son sus seguidores, piensen antes de insultar si hay alguna razón, pregúntenle a él si yo tengo una razón de no querer darle una respuesta ”, sostuvo ‘Cachín”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO