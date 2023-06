Carlos Alcántara sobre desplante a Henry Spencer en conferencia: “Tengo derecho de no darle una entrevista a alguien desleal”

Carlos Alcántara habló con Diario Correo sobre el incómodo momento que se produjo durante la conferencia de su radionovela ‘La China Hereje’ con Luis Carlos Burneo, conocido también como Henry Spencer, el pasado 19 de mayo. El actor y director expresó que el youtuber no se portó bien en el estreno de ‘Asu Mare: Los Amigos’ e incluso llegó a incomodar a los invitados con sus preguntas.

“ Yo no puedo darle una entrevista a alguien que no se portó bien en mi casa. Fue justamente en el estreno de ‘Asu Mare: Los Amigos’ que se quiso hacer el gracioso y se la pasó haciendo unas preguntas a los invitados, incomodándolos un poco ”, declaró Alcántara en una entrevista con Diario Correo.

En ese sentido, contó que debido a las declaraciones que le dio al creador de contenido, le llovieron críticas en redes sociales. Por ello, considera que Henry Spencer solo lo hizo por figurar.

“ Me hizo preguntas que debido a mis respuestas, empezaron a hacerme cargamontón de algo que no era verdad y él nunca lo desmintió. Ahí yo digo, claro, todo es para ganar likes. Cuando él se acerque a entrevistarme, no voy a aceptar hasta que él aclare lo que tenga que aclarar. No fue ningún desplante porque yo no lo invité ”, manifestó el popular ‘Cachín”.

“ Que me diga delante de cámaras que él no fue con la intención de generar más vistas, yo tengo derecho de no darle una entrevista a alguien que no ha sido leal y claro ”, añadió

Como se recuerda, Henry Spencer se acercó a Carlos Alcántara en la conferencia de ‘La China Hereje’ para pedirle disculpas por el malentendido que tuvieron en el pasado, pero el recordado ‘Machín’ decidió ignorarlo por completo.

“Yo no tengo nada que hablar contigo. Tú sabes por qué”, fue lo que el actor le respondió al influencer antes de retirarse raudamente.

