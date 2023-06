En una muestra de cine en Massachusetts, Carlos Alcántara recibe la propuesta del productor ecuatoriano Vladimir Soasti para dirigir “La China Hereje”. El proyecto se gestó a distancia desde el intercambio de guiones hasta la elección del elenco.

La primera radionovela en Spotify consta de doce capítulos y tiene en el rol protagónico a Melania Urbina. Además, Katia Condos, Ebelín Ortiz, Carlos Carlín, Andrés Salas, Armando Machuca y Bruno Odar forman parte del elenco.

En conversación con Diario Correo, el popular ‘Cachín’ hace una reflexión sobre las críticas hacia su persona en redes sociales y asegura que siempre ha sido agradecido con las muestras de cariño de la gente.

Las radionovelas son algo novedoso para las nuevas generaciones, ¿cómo inició el proyecto de ‘La China Hereje’?

Asistí a una muestra de cine en Massachusetts y conocí a Vladimir Soasti, un ecuatoriano que vive en Estados Unidos hace más de 20 años. Me comentó que había hecho una especie de radionovela ‘La Ingrata’ y quería hacer una en Perú. Me mandó un par de referencias para escucharlas y me di cuenta que él era muy meticuloso con la postproducción del sonido, algo que a mí me fascina. Me envió unos guiones, convoqué al elenco que tenemos y a Melania Urbina como protagonista.

¿Qué influyó en ti en la elección de los actores?

Los personajes. Yo imaginaba y decía: “¿Quién puede ser?” Es como hacer una película, te imaginas quien es perfecto para el papel, el perfil y la versatilidad. Sobre todo, no solo escogí a los actores por su experiencia, también porque han hecho bastantes trabajos de locución y doblajes de películas o comerciales. Gente que tenga oficio en esto porque hemos grabado los 12 capítulos en 3 días.

¿Cómo fue el proceso desde el guion hasta los ensayos?

Trabajamos a distancia porque Vladimir vive en Massachusetts y yo acá en Lima. En época de pandemia nos hemos ido pasando los guiones hasta que se dio la posibilidad de que venga a Perú para convocar al elenco. Todos los actores grabaron en 3 días y yo dándoles las indicaciones, luego viene las post producción de sonido y Vladimir realizó los efectos de la radionovela en su estudio en Estados Unidos.

Anteriormente has dirigido una película, la cual es una experiencia completamente diferente a este proyecto, ¿qué aprendizaje te llevas al dirigir esta radionovela?

En realidad, creo que la dirección es igual en general. Lo que pasa es que dirigir una obra de teatro es completamente distinto que una película. Por ejemplo, este proyecto es más musical, es sonido, audio, voces, no hay imagen y hay que tratar de hacer el producto creíble. Lo que tiene que convencer es la historia, las actuaciones y la atmósfera que se crea post producción.

Algo que quería mencionarte es que me sorprendió mucho ‘El Año del Tigre’ se vende como una “comedia”, pero también tiene crimen y suspenso. Se podría decir que es algo diferente a lo que suelen criticar del cine peruano, ¿consideras que esta película obtuvo el apoyo merecido?

Me parece súper buena, una película que podría estar incluso compitiendo en un festival porque te sorprende todo el tiempo con la trama, personajes y fotografía. Lamentablemente solo fueron 50 mil espectadores, debió haber ido más gente pero por una parte está la difusión. No es una película de Tondero que invierte bastante en la publicidad. Creo que con el tema mediático no hubo el apoyo completo. Quisiera que la vieran en la plataforma de Disney.

¿Habrá una continuación de ‘Asu Mare: Los Amigos’ o quizás estará enfocado en otra historia?

No, no creo. Ahora sí creo que ya terminó el ciclo de ‘Asu Mare’ y empezaremos a hacer otro formato.

Cambiando de tema, hace unas semanas se hizo viral un video donde el youtuber Henry Spencer se acerca a ti para conversar en la conferencia de ‘La China Hereje’ y vemos que lo evitaste, ¿qué generó esa incomodidad con él?

Obviamente debo tener una razón, no soy un demente para hacer un desplante. Lo que pasa es que él sabe la razón y mucha gente sabe lo que pasó. Yo no puedo darle una entrevista a alguien que no se portó bien en mi casa. Fue justamente en el estreno de ‘Asu Mare: Los Amigos’ que se quiso hacer el gracioso y se la pasó haciendo unas preguntas a los invitados, incomodándolos un poco e incluso me hizo preguntas que debido a mis respuestas, empezaron a hacerme cargamontón de algo que no era verdad y él nunca lo desmintió. Ahí yo digo, claro, todo es para ganar likes. Cuando él se acerca a entrevistarme, no voy a aceptar hasta que él aclare lo que tenga que aclarar. No fue ningún desplante porque yo no lo invité.

En un podcast él menciona que no tuvo ninguna mala intención en sus preguntas porque te admira desde hace muchos años.

Que asuma su responsabilidad y que sea claro. Si quiere hablar conmigo de eso que lo haga pero que me aclare delante de todos que no fue a hacerse el payaso en la alfombra roja en el estreno de mi película con un precedente de un problema con la falta de un personaje. Entonces, ¿para qué fue a preguntar sobre un personaje que no está en la película? Que me diga delante de cámaras que él no fue con la intención de generar más vistas, yo tengo derecho de no darle una entrevista a alguien que no ha sido leal y claro. Ahora se hace la víctima porque no le quiero dar una respuesta. Tengo mis razones, no es gratuito. La gente que está insultándome, que son sus seguidores, piensen antes de insultar si hay alguna razón, pregúntenle a él si yo tengo una razón de no querer darle una respuesta.

¿Las críticas te han afectado?

Nunca me he peleado con nadie y soy súper respetuoso. Eso ha generado que ahora abro mi Instagram y recibo insultos gratuitos. No me conocen, me hablan directamente como si me conocieran y me dicen mil cosas, que tiene que ver con él o con el tema de los tutoriales. De verdad no tengo problema de bloquear si la intención es incomodarme. Prefiero no tener seguidores que me estén molestando.

En una ocasión hablaste de lo abrumadora que es la fama, ¿aún mantienes esa postura?

La fama me abruma en el sentido de que no tengo privacidad en la calle porque soy una persona conocida. Casi a nadie le niego una foto, salvo que esté apurado pero no niego una sonrisa o un video porque de ellos vengo y soy agradecido. No soy faltoso ni malcriado o no hago desplantes, como las cosas que ahora me dicen, ni soy creído. No tengo que recibir esos insultos gratuitos, no soy esa persona que están diciendo.

En estos seis meses te hemos visto en varios proyectos como ‘Asu Mare: Los Amigos’, ‘El Año del Tigre’ y ahora con ‘La China Hereje’, ¿qué más se viene para el resto del año?

Ahora en julio me voy a Colombia como invitado a un capítulo de una serie, después estoy en octubre protagonizando una película en República Dominicana con la misma compañía de ‘El Año del Tigre’ y con Disney, es un filme de aventuras.