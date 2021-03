Carlos Álvarez manifestó su rechazo al lenguaje inclusivo al compararlo con los problemas que enfrenta el país durante la pandemia del COVID-19.

Es así que hizo referencia al premio que ganó la actriz Mayra Couto en la categoría de Piloto de serie de la DAFO por el Ministerio de Cultura, esto por su teleserie “Mi cuerpa, mis reglas”.

Con un video lleno de sarcasmo, el actor cómico señaló que le gustaría usar el lenguaje inclusivo. “¿Será muy difícil? Lo justo sería que todos los que nos roban y no les pasa nada se vayan un poquito a la merde”, comentó.

Luego critico a quienes hacen “todo” para llamar la atención. “Hablando más cojudeces, más premios, y gano plato, gano concurses mientras otros u otres no tienen ni qué comer, pero sí hay plata para premiar a quien habla más estupideces”, agregó.

Es ahí donde cuestionó que haya dinero para quienes “hablan raro o rare”, pero no haya inversión para la salud. “Para los enfermos, para las camas o cames o UCI, para los doctores, para las enfermadas, para ellos no hay plata, y eso que sí nos incluyen, no nos excluyen”, señaló.

