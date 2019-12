A horas del nuevo año, Carlos Álvarez se alista para brindar por lo que se viene. Tras dejar ATV hace algunos días, no descansará porque en enero empieza una temporada televisiva en América aprovechando la coyuntura electoral. Una exitosa carrera sin pausa que por ahora no tiene límite.

¿Usualmente haces un balance de todo lo que te pasó cada vez que termina un año?

Sí y creo que el balance ha sido positivo, hemos estado con “El cártel del humor” en ATV casi un año. Como lo he reiterado muchas veces y lo digo desde hace tiempo, nunca he creído en el rating, creo que las cifras son otras para muchos programas de televisión. Nos tocó competir con programas fuertes como el de baile y el del polígrafo, no fue fácil.

Además del tradicional balance hay un análisis de lo que hiciste mal y debes corregir...

Es importante la autocrítica. Por ejemplo, siento que no hemos evolucionado mucho en el humor, seguimos en lo mismo, pero cuando lo cambias, inmediatamente el público te reclama lo antiguo, lo conservador, lo de siempre. Creo que el humor hay que renovarlo, reinventarlo, y yo he cometido también ese error con algunos sketchs largos y tediosos. Creo que en eso pecamos muchos programas y humoristas, hay que empezar a variar.

¿Y a nivel personal?

Cuando uno va cumpliendo años uno dice: estoy trabajando demasiado, hay cosas que ya no debo hacer, quiero una pausa... Han pasado 36 años desde que debuté pero aún no estoy pensando en hacer mi cola para la Pensión 65 del humor.

¿Pero aceptarías, por ejemplo, un programa diario?

Difícil, si fuera de media hora podría ser. Ahora el humor debe ser corto, la gente no quiere chistes muy largos, y esto lo hago en mis shows.

Llevas 36 años en el mundo del espectáculo. ¿Qué extrañas del Carlos que era desconocido?

Soy un tipo muy sedentario, no soy de ir de aquí para allá, no extraño mucho por ese lado en lo que se refiere a la privacidad. En realidad soy un tipo muy dado a que me saluden, a una foto, eso no lo tomo como parte de algo negativo, que me fastidia, puedo estar muy cansado en un centro comercial pero paso una hora cargando niños. Soy muy cariñoso con la gente, esos gestos a uno lo alimentan como ser humano.

Hablando de niños y de tu acercamiento a los mas vulnerables con obras de bien social. ¿Cómo ves el asunto de la paternidad?

Claro que me gustaría tener un hijo, a esta edad sigo en el “raspa y gana”, pero una cosa sí debo opinar. Uno debe traer un niño o niña al mundo, y ojo hablo por mí, no por una satisfacción personal, ese niño tiene que nacer en una familia. Claro que hay distintas formas de ver una familia. Cada quien tiene una arista diferente, pero tener su papá, su mamá, un hogar bien cimentado, donde haya mucho amor, cariño. Eso es lo importante. Que el niño viva en un contexto de felicidad, eso es lo más importante.

¿Ves mucho de ego en la decisión de ser papá soltero?

Eso quiero que se entienda bien, que esa decisión no es una cuestión de ego, de decir ya tengo mi hijo, ya cumplí, no creo que sea así. Hay que tener en cuenta que traer una vida humana al mundo es construir un ser humano, una felicidad, construir en el cariño, en el amor, en sus necesidades. No me estoy comprando un carro, ni una casa.

¿Hay otras formas de realización personal?

Al margen de la opción de ser papá hay cosas que uno hace proyectándose a la gente que son también valiosas. Yo soy papá de muchos niños que ahora son adolescentes, cantantes que descubrimos que me dicen papá cuando me ven, siempre los apoyo con consejos, orientación. No estamos hablando de dinero. Tengo mis niños de los albergues de aldeas infantiles. Me dirán no es lo mismo. Sí, posiblemente no es lo mismo.Pero me permiten esa cercanía hermosa, directa con la niñez que tanto valoro. Los niños son una proyección de algo mejor para la sociedad, por eso, hay que cuidarlos como un tesoro.

Perfil

Carlos Álvarez

Artista. Nació en Lima el 7 de enero de 1964. Su primera aparición en la televisión fue en el programa “Trampolín a la fama”. Luego se integró al programa “Risas y Salsa” donde inició su despegue en el género de la imitación.