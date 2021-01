A poco más de dos meses para las elecciones generales, la coyuntura exige definiciones, y Carlos Álvarez, desde su propuesta artística, considera que el humor político es vital para generar la crítica hacia los que buscan ocupar la presidencia del Perú.

“Pareciera que el humor político es incómodo en estos momentos, cuando debería ser bienvenido”, nos dice el popular imitador, quien asegura que es el único que está navegando en las aguas de ese género de la comicidad. “Veo que no están apostando por el humor político en los canales de televisión, parece que eso está en función a ciertos intereses, pero yo hablo por mí y debo reconocer que en Willax he encontrado un lugar de trabajo donde me permiten trabajar con autonomía y total libertad”, agrega.

La crítica a la clase política es necesaria y con humor es muchas veces más contundente...

Lo importante es que aportamos una mirada lúcida a través de la crítica humorística, y no podemos negar que tenemos mucho de donde inspirarnos. Por ejemplo, vemos que los candidatos que están postulando al Congreso, la mayoría de ellos, están en la luna, no saben dónde están parados. Tenemos que salir a votar y arriesgar nuestra salud para elegir entre cada tipo que está más perdido que payaso en un velorio, eso sí causa una gran preocupación, indignación y rabia. No sé qué han hecho los partidos políticos todo este tiempo, en vez de preparar gente están trabajando con impresentables. Toda esta realidad nos regala temas para la crítica y el humor, pero siempre dejando un mensaje.

Aunque ahora les den con palo a quienes tienen un humor crítico especialmente en las redes...

Yo felicito el debate en las redes, es bueno que todo el mundo se exprese en una democracia, pero hoy parece que al que piensa distinto y dice las cosas claras lo agarran a palos, lo insultan y difaman, ya parece un delito expresarse libremente ¿Por qué pues? Yo me revelo ante eso, por qué no se puede criticar al político y debes soportar luego un cargamontón horrible, es gente que solo se dedica insultar y no tienen argumentos.

¿En estos tiempos de pandemia el humor es importante?

El humor además de alegrarnos, nos despeja la mente, nos baja los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, hasta combate enfermedades psicosomáticas que en esta pandemia se han agudizado. Y volviendo al humor político, este no solamente contribuye a la diversión, también sirve para abrir los ojos a la gente, y lo decimos sin ninguna soberbia.

Muchos opinan que tu discurso político te convierte en un candidato natural para el Congreso.

Y lo descarto, a pesar de que este año varios partidos me propusieron postular al parlamento, y otros querían tenerme en diversas planchas presidenciales; a todos les dijimos que no. Soy honesto, lo mío es el humor y desde nuestra trinchera vamos a seguir criticando a todos los políticos con total libertad, eso es lo nuestro. Con el humor político le jalamos la oreja a las autoridades, porque además, ante todo soy ciudadano de este país, y nos alegramos de las cosas buenas que le pasan al Perú, pero también nos da ira, indignación y rabia ver todo lo malo que sucede.

Y me imagino que te causará mucha tristeza ver que el teatro Canout, escenario de tus exitosas temporadas, cierra el telón.

Es muy dolorosa la noticia, han sido años de trabajo en esa sala que por la crisis generada por la pandemia dicen que será demolida. Nuestro país necesita de arte y cultura y nos vamos quedado sin teatros.

El ambiente artístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia...

Así es, pero yo tengo fe que tarde o temprano nos vamos a levantar, ojalá que este virus como vino, se vaya pronto y estoy convencido de que vamos a resurgir como el ave Fénix. Dios quiera que todo se solucione, que no se demuelan los teatros, que se reactive el turismo, que la gente no se hunda en la extrema pobreza. Esta segunda ola nos ha venido a hundir más.

Pero en la vida siempre hay espacio para la esperanza...

Hay que seguir soñando, cuando todo pase, me gustaría seguir ampliando mis horizontes. Tengo una productora y quiero hacer cine, una miniserie, una comedia, quien sabe incursionar en el drama, pero seguir haciendo cosas. Esa es mi vida.

Perfil

Carlos Álvarez es humorista. Desde su debut en el programa “Risas y Salsa”, el artista ha desarrollado una exitosa carrera que abarca más de tres décadas y programas como “Las mil y una de Carlos Álvarez”, “El especial del humor”. Actualmente está en Willax.

