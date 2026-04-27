Más de cuatro décadas dedicadas al humor le otorgan a Jorge Benavides esa autoridad para hablar de vigencia que solo la tienen los elegidos. El humorista e imitador atribuye a la disciplina su permanencia en la televisión, también a su constante reinvención creativa y al uso estratégico de las redes sociales; elementos que le han permitido que nuevas generaciones descubran y resignifiquen sus creaciones del pasado.

“La palabra vigencia con respecto a mi carrera es el resultado del trabajo de muchos años. Eso significa que, como un profesional que respeta su oficio, siempre llego a mi hora, cumplo con lo que los canales en los que he trabajado me solicitan, y ahora que tenemos las redes siempre estoy atento a lo que el público pide”, dice el destacado humorista que regresó a Panamericana para presentar “JB Noticias”, los sábados a las 9:30 p.m. y domingos 7:00 p.m.

¿Qué significó volver a Panamericana, canal en el que te iniciaste?

Ha sido bastante emocionante haber regresado al canal en el que Augusto Fernando me descubrió, me trae muchísimos recuerdos, principalmente haber estado detrás de su escenografía esperando escuchar mi nombre para que yo salga a hacer mis imitaciones. El hecho de estar grabando en el mismo set en el que se hacía Trampolín a la Fama me recuerdan vivencias que parecían olvidadas.

También en esos sets se grababa Risas y Salsa, el mítico programa de humor del que formaste parte.

Recuerdo que cuando ingresé por primera vez, a los 18 años, me encontré con todas esas grandes figuras del programa que me dieron la bienvenida. Hoy, paseo por ese mismo estudio, los mismos vestuarios, los camerinos, solo con caminar por esas instalaciones voy recordando el pasado.

Definitivamente, Risas y Salsa fue tu mejor escuela...

Imagínate pues, trabajar al lado de Antonio Salim, Álvaro González, Guillermo Campos, Alex Valle, Adolfo Chuiman, Jesús Morales, Alicia Andrade, era puro aprendizaje, yo era en esa época era el bebito del programa. Era como una esponja, iba absorbiendo todo lo que veía, de las actuaciones, de los gestos, de todo, ellos me querían un montón, me respetaban bastante.

Cuarenta años después sigues en una carrera en la que el público olvida rápido. .

Sí, es increíble, yo doy gracias a Dios que me haya bendecido con creatividad porque esa es una de las claves para reinventarse. ¿Cómo te reinventas si no sabes qué hacer? En mi caso, estamos constantemente buscando la manera de entretener al público, ese es el primer objetivo. Y luego se suma a eso el elegir personajes, elegir imitaciones, crear nuevas caracterizaciones, y lo que más me sorprende es que hay nuevas generaciones que no me conocían y que ahora se han convertido también en JB Lovers.

Tus viejos programas se han convertido en reels de las redes.

Lo más gracioso y lo que también me sorprende es que la gente que maneja redes esté vinculando mis videos antiguos con situaciones de la coyuntura actual. Por eso, ahora cuando se me acerca la gente para una foto, que normalmente era de 50 años para arriba, ahora aparecen niños, cosa que me sorprende.

"Yo mismo me autorregulo, ya aprendí, lo tengo clarísimo. Hay cosas que antes se hacían en la televisión y ahora no son permitidas por el bien de la sociedad , especialmente no caer en el racismo y la discriminación", dice Benavides. .

El humor en televisión de antes, no es el mismo de ahora. ¿Cómo haces para no caer en el exceso?

Yo mismo me autorregulo, ya aprendí, lo tengo clarísimo. Hay cosas que antes se hacían en la televisión y ahora no son permitidas por el bien de la sociedad , especialmente no caer en el racismo y la discriminación.

¿Y qué opinas del humor que se emite por plataformas y que parece no tener filtros?

Simplemente los respeto, cada uno tiene su estilo, pero sí me sorprende que algunos auspiciadores están entrando a esos programas que son bastante agresivos. Será porque algunos auspiciadores están buscando cierto público que les interesa, que creo es la juventud.

¿Te refieres al contenido de ios conductores de Hablando Huevadas?

No tengo ningún tipo de prejuicio con ellos, yo a los chicos los tuve en mi programa, los invité y los felicité por su éxito, sea como sea, ellos lo han logrado. La clave de seguir vigente es comprender y analizar los nuevos escenarios del humor para entender a la audiencia. Eso es clave y nosotros por eso seguimos en el oficio.