Tras denunciar amenazas de muerte -a través de las redes sociales- de simpatizantes anónimos del candidato presidencial Pedro Castillo, el humorista Carlos Álvarez mostró su preocupación por la intolerancia de los seguidores de “Perú Libre”, quienes no aprueban las últimas parodias que hace el humorista del profesor cajamarquino en su cuenta de Facebook.

“Después de esa amenaza de muerte, han continuado los insultos, las agresiones verbales, son cientos y casi incontables. Da la impresión que ya no se puede hacer humor en nuestro país, porque yo solo puse una foto y comenzaron los insultos y las amenazas”, recordó el comediante.

Con 37 años dedicados al humor político, el experimentado artista afirma que es la primera vez que le pasa algo similar, ya que ni cuando hizo una parodia del Papa recibió tantas agresiones en las redes sociales.

TEMOR. “Es una cosa de locos, todavía no son ni Gobierno y ya está prohibiendo el humor político. Seguramente ellos dirán que no han sido ellos, ni gente de su partido pero tampoco he visto que hayan hecho un deslinde”, enfatizó Álvarez.

“Con esa lógica, nunca debí imitar a Alejandro Toledo, Alan García, PPK, el mismo Alberto Fujimori u Ollanta Humala, que es de izquierda. Todos demostraron tener ‘correa’ para estar frente a frente con su imitador, es la primera vez que me pasa algo así”, añadió.

Respecto a su postura política como ciudadano, ambas propuestas le recuerdan “fantasmas” de un pasado no tan lejano. Por eso afirma que no quiere volver a los complicados años noventa de Fujimori pero tampoco a los setenta de Velasco.

“Estamos en una situación de polarización terrible. Me parece injusto que los votantes de Pedro Castillo y Keiko Fujimori nos hayan puesto en esta situación. A los que no hemos votado por ninguno de ellos y nos vemos obligados a tener que elegir, nos dicen que somos o terroristas o corruptos, y nos agarran a palazos cuando queremos tomar partido”, precisó.

