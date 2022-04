Carlos Álvarez se sumó a la protesta que exige justicia y la pena de muerte contra Enríquez García, acusado de secuestrar, torturar y abusar sexualmente de una menor de tres años de edad en Chiclayo.

“Las madres peruanas ya no dan más. Lamentablemente lo de Damaris, una niña de tres años, ha sido a gota que derramó el vaso de agua. Ya no se puede permitir más”, expresó el artista peruano al diario Trome.

Durante la marcha, el comediante manifestó su repudio contra este abominable delito y exigió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra el violador.

“Exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, al presidente de la República, al Congreso, medidas más drásticas, más severas. No se puede permitir el abuso sexual contra los niños. A los niños no se les toca”, acotó.

Álvarez no tuvo ningún problema en mostrar abiertamente su posición a favor de la pena de muerte al exigir justicia para la pequeña víctima.

“Estamos ahora todos reclamando no solo cadena perpetua, sino eliminar a estos salvajes, a estas bestias humanas, que han tenido a la criatura amarrada. Han cometido abuso sexual sobre unos cartones, por amor de Dios, dónde estamos. No se puede permitir algo así. Ojalá que los abogados de esta bestia no vayan a decir ‘Es inimputable, es esquizofrénico, está mal de la salud mental’ Y no pasa nada”, sentenció.

Carlos Álvarez aseguró que no marchan para exigir la cadena perpétua, sino la eliminación de los depravados que abusan de menores de edad.

