Este 2024, Carlos Baute cumple 50 años, más de 30 dedicado a la música, y le preguntamos al cantautor español-venezolano, si llegar al medio siglo le motiva a realizar un balance de su vida. “Yo vivo mucho el presente, y obviamente si veo un video que hice años atrás, me refresca la memoria y recuerdo todas las cosas que he vivido. Para mí, el pasado deprime, si se está pensando en el futuro eso crea ansias, por eso, vivo el presente”, dice Baute, que el próximo 4 de mayo presenta sus éxitos en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿Eres de esos compositores que le llega la inspiración en cualquier momento?

No hay nada de eso de esperar a la musa, esto es un trabajo que exige disciplina, y además me da alegría. La música siempre es complicada, pero es mi trabajo, componer es lo que más me gusta de mi carrera, lo hago feliz.

Hay que asumirlo como un trabajo con un horario definido.

Sí, y aunque para mí es un placer, a veces digo que hay que parar. Cuando estoy en el proceso de la composición me quedo hasta las seis de la tarde, si es que no cierro el estudio voy a estar hasta el día siguiente porque no paro de componer. Al otro día me levanto, tomó desayuno y a partir de las 10 de la mañana empiezo otra vez a trabajar.

Hablando de canciones, nunca se va a saber cuándo una de estas será un hit. Nunca se conocerá el efecto que tendrá una canción en el público, puedes pensar y apostar que tu tema gustará y no será así, y también al revés. Ahora estoy en la etapa creativa, con muchas ideas, cuando termino la canción que lleva tiempo, después la muestro y pregunto, ¿Te gusta esta melodía? Yo soy más de melodías que de letras. Y bueno, de allí solo queda esperar.

"Colgando en tus manos", tema que ambos interpretan tiene 799 millones de vistas en YouTube.

¿'Colgando en tus manos’, tu gran éxito, tiene su propia historia? El tema fue lanzado en un inicio solo interpretado por mí, pero no fue una canción que nosotros teníamos de promoción, pero se colgó en YouTube y se fue para arriba. Los directivos de la disquera se dieron cuenta que la canción le gustaba a la gente y decidieron lanzarla como segundo sencillo, pero fue tanto el éxito de mi versión en España que dijeron vamos a alargar ese suceso. Los ejecutivos propusieron una versión especial del tema y allí fue que salió el dúo con Martha Sánchez.

El tema con Marta Sánchez tiene hasta ahora 799 millones de vistas.

¡Es una locura! Esa canción imagínate todos los días, y te lo puedo mostrar en Spotify, y en Youtube, que tenemos la estadística, tiene 380 mil vistas diarias. Hay canciones que no logran eso nunca, se quedó como un clásico, es muy loco.

Loco podría considerarse que ustedes los cantautores escriben temas que luego toman sus propios e inesperados rumbos. Hay una canción que yo hice hace muchos años que mucha gente no lo sabe, se llama “Te quise olvidar”, que lancé en el año 1995, y luego lo grabó MDO. Esa canción fue como Colgando en tus manos, no la promocionamos, ni nada. No me considero baladista, hasta la saqué en dos versiones y no pasó nada. A ellos les funcionó y es uno de sus grandes éxitos.

Hoy la industria exige que hay que lanzar sencillos prácticamente cada mes para mantenerse vigente.

Yo sigo con mi onda de cada cuatro meses sacar una canción, eso de lanzar un tema a la semana, no puedo, yo no hago churros. Soy un compositor que se toma su tiempo, también en algún momento me he unido a otros compositores para hacer un “feat”, pero a mí me gusta componer mis cosas.

Te gusta componer y además siendo fiel a tus raíces.

Siempre hay que respetar tu esencia y otra vez estoy componiendo con mi sonido pop latino, son mis canciones melódicas de toda la vida, de amor, desamor. Es una apuesta que nunca voy a dejar por otros ritmos.