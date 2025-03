En tiempos de plataformas, redes y virales, la unión entre talentos de la música es una apuesta saludable para la carrera de ambos artistas. El venezolano Carlos Baute y el peruano Ezio Oliva lo saben muy bien, y por eso celebran el lanzamiento de “Sevilla”, un tema que grabaron en España y que se ha convertido en tendencia y en el hit que les ha servido para reflotar sus respectivas trayectorias. Los artistas visitaron Correo para contar la historia detrás de esa colaboración y reafirmar una amistad sin cálculo, ni intereses.

Hay que dejar el ego en la puerta para compartir un tema... Baute: El ego no debería pesar para nada. Cada uno de nosotros tiene una carrera de disfrute, de sensibilidad, no puede haber egos, lo que debe prevalecer en una unión musical es el feeling y buenas canciones. Si no crees en la canción, para qué te juntas.

¿Ezio, no tuviste el temor de que Carlos Baute te dijera elegantemente que no aceptaba tu propuesta del dueto?

Oliva: Muchos artistas podemos tener canciones exitosas, pero tener temas de éxito mundial como Colgando en tus manos, este señor es uno de esos pocos afortunados. Partamos por ahí, Carlos tiene canciones con Laura Pausini, Martha Sánchez, yo honestamente dije: a ver, soy un artista con proyección, un artista muy trabajador, pero también vamos a ser realistas, Carlos probablemente me diga que no, pero no pierdo nada, y le mandé la canción.

¿Y la respuesta demoró mucho?

Baute: A los 30 segundos, cuando llegué al coro, ya sabía por dónde iba la canción. Al minuto dije este es un temazo, luego escuché el tema entero y me pareció redondo. Luego empecé a averiguar más sobre Ezio, a revisar sus canciones por YouTube y me encantaron.

Definitivamente debe existir química para unir voces y carreras.

Ezio: Sé que me he ganado un gran amigo, y un gran asesor, porque Carlos tiene la experiencia de la vida en España, en ser un migrante como yo. Soy muy trabajador, y creo que nunca he cambiado ese chip de seguir dándole. Lo que Carlos me ha dado, además de una gran colaboración, es que mucha gente en España está volteando a verme, se me están abriendo muchas puertas que no imaginaba.

La idea es que compartan no solo sus voces, lo principal es que también sus seguidores respalden las carreras de ambos. Baute: Y eso es muy bueno, es muy bonito. Hay gente que conocía mis canciones, pero como tenía mucho tiempo sin venir a Perú, ahora estoy refrescándome con Ezio. Tenía un año sin visitar Lima, ahora vuelvo pero después de esta canción empezaré a promocionar mis temas, era más o menos lo que tenía previsto en mi plan de trabajo y la colaboración con Ezio me está ayudando a todo eso.

¿Ezio siempre has tenido claro lo que no harías para ser viral o promocionar tus canciones?

Oliva: Yo creo que hoy es muy delgada la línea entre querer estar vigente y no ser fiel a tu esencia, y no ser fiel a quién eres. Yo creo que como todo en la vida, el secreto es ser real y tener un balance. Es importantísimo estar en las redes pero haciendo cosas que vayan contigo, y que tú te sientas cómodo.

Baute: Lo fundamental en una carrera es que seas coherente. Nosotros podríamos hacer ahora cosas que sean súper virales, pero en mi caso, no sería yo, sería fácil, pero no lo haría.

A pesar de haber coqueteado con otros géneros, lo tuyo definitivamente es el pop.

Oliva: Y yo creo que es donde mejor se me ve, aunque ahorita se acaba de lanzar una canción con el Grupo 5 que fue en el concierto por sus 51. No sabes cómo se está viralizando la canción, no sabes las vistas, la gente me dice, ¡qué lindo! Entonces sería una locura que ahorita yo diga, voy a hacer cumbia, no pues. Yo creo que mi esencia es el pop.

¿Cuáles son sus próximos pasos?

Baute: Yo empiezo mi gira y en cualquier oportunidad podamos convocar a Ezio a cantar en mis shows.

Oliva: Carlos ya estuvo en mi concierto en Madrid. Yo recién estoy comenzando en España, estoy allí picando mi piedrita.