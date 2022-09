El actor Carlos Bonavides sufrió en los últimos meses el deterioro de su salud que lo obligó a ser ingresado a un centro médico de emergencia, llegando a expresar cuál era su última voluntad. Pese a ser un tema sensible, el popular “Huicho” Domínguez decidió hacer una broma en un programa en vivo fingiendo un infarto.

Como se recuerda, la celeb de México es recordado por protagonizar “El premio mayor”, con Laura León, y posteriormente repetir a su personaje en “Salud, dinero y amor”, junto a Itatí Cantoral. ¿Qué le pasó a Carlos Bonavides en un programa? Aquí te contamos todos los detalles.

Afortunadamente, el actor que da vida al Padre Antero en “Vencer” logró superar sus males y volver a la televisión, aunque lo haría de manera muy polémica.

Carlos Bonavides asustó a los espectadores de un programa en vivo (Foto: Carlos Bonavides / Facebook)

EL INFARTO DE CARLOS BONAVIDES

El pasado 1 de septiembre, el actor de 81 años fue invitado al programa “SNSerio”, el show nocturno de Multimedios Televisión, donde reveló detalles de su carrera y se animó a participar en una dinámica de toques.

Durante el juego, donde participó junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, Bonavides recibió un toque eléctrico tras fallar una pregunta y cayó violentamente al suelo.

“Carlos, ¿estás bien? No manches”, se escucha decir a los conductores e invitados, por lo que suspendieron el programa. “Vamos a una pequeña pausa y regresamos”, mencionaron antes de cortar la transmisión.

El video del incidente fue subido a la cuenta oficial de Multimedios en Facebook con el título “Carlos Bonavides se infarta”, pero luego eliminado tras confirmarse que el actor nunca estuvo en peligro.

CARLOS BONAVIDES EXPLICA SOBRE EL “INFARTO”

La broma no cayó bien en los seguidores del programa y usuarios en redes sociales, quienes criticaron que el mexicano utilizara algo como su salud, considerando que estuvo delicado hace unas semanas, por lo que decidió salir a disculparse.

“Es un programa donde hay muchas bromas, entonces yo dije, ‘Voy a hacer una broma para que se asusten, pero de verdad’”, explicó el popular Huicho para el programa “De primera mano”.

Sin embargo, al ver que la broma causó tanto revuelo, el actor reconoció su falla. “Pido mil disculpas a todas las personas, porque efectivamente con eso no se juega. A mí de repente se me ocurrió para asustarlos a ellos, pero nunca pensé en la trascendencia y en la grosería que cometí”, añadió.

En ese sentido, el actor agradeció las muestras de preocupación y advirtió que no volverá a realizar una broma de ese tipo.

“Admito todas las críticas, aunque sean agrestes… Acepto todo lo que me digan, cometí un error. Yo no voy a ser necio, ni me voy a defender, ni voy a andar con excusas tontas”, indicó.

Sobre la fuerte caída que mostró, la cual asustó a sus compañeros invitados, Bonavides admitió que fue su pasado en la lucha libre lo que le permitió darle realismo a lo ocurrido.

“Yo como estuve en la lucha libre, sé caer. Entonces me fui para atrás violentamente y todo mundo se asustó”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE CARLOS BONAVIDES

DATOS PERSONALES DE CARLOS BONAVIDES

Nombre: Carlos Bonavides

Carlos Bonavides Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1940

14 de octubre de 1940 Lugar de nacimiento: Veracruz, Veracruz, México

Veracruz, Veracruz, México Edad: 81 años

81 años Ocupación: actor

actor Nacionalidad: mexicano

mexicano Estado civil: Casado (Yodi Marcos, 2007)

LOS EXCESOS DE CARLOS BONAVIDES, HUICHO DOMÍNGUEZ EN “EL PREMIO MAYOR”

Carlos Bonavides alcanzó la fama con el personaje de Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor”, que gozó de enorme popularidad en los noventa, cuando fue transmitida inicialmente, pero que ha perdurado con el paso de los años hasta convertirse en un clásico.

“El premio mayor” era un melodrama con toques humorísticos donde Carlos Bonavides interpretaba el personaje de un excéntrico millonario. El carisma y la interpretación del actor mexicano fue muy querida por el público latinoamericano debido a su divertida personalidad.