El actor mexicano Carlos Bonavides se hizo conocido a nivel internacional por el personaje de Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor”, donde trabajó con Laura León. El papel lo catapultó a la fama y le permitió obtener muchos lujos, pero también lo llevo a perderse en los excesos y las adicciones.

En las últimas semanas, Carlos Bonavides ha preocupado a su familia y seguidores por su delicado estado de salud. El intérprete fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México el pasado sábado 23 de julio a causa de una bacteria. Aunque estaba deshidratado y con poca fuerza, siempre estuvo bajo el cuidado de especialistas.

Afortunadamente, la tarde del viernes 29 de julio fue dado de alta. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Carlos Bonavides reveló que se asustó mucho y que llegó a creer que su vida corría peligro. En ese contexto, hacemos un repaso de cómo la fama llevó al actor mexicano a perderlo casi todo.

Carlos Bonavides es un actor mexicano, conocido por su interpretación de "Huicho Domínguez" en la telenovela "El premio mayor" (Foto: Carlos Bonavides / Instagram)

TODOS LOS EXCESOS DE CARLOS BONAVIDES, HUICHO DOMÍNGUEZ EN “EL PREMIO MAYOR”

Carlos Bonavides alcanzó la fama con el personaje de Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor”, que gozó de enorme popularidad en los noventa, cuando fue transmitida inicialmente, pero que ha perdurado con el paso de los años hasta convertirse en un clásico.

“El premio mayor” era un melodrama con toques humorísticos donde Carlos Bonavides interpretaba el personaje de un excéntrico millonario. El carisma y la interpretación del actor mexicano fue muy querida por el público latinoamericano debido a su divertida personalidad.

Carlos Bonavides estuvo metido en el mundo de las drogas, como la heroína y la cocaína debido a que no soportó el peso de la fama (Foto: Cuartoscuro)

La fama en esa telenovela lo hizo conseguir varios proyectos, hacerse conocido a nivel internacional y le permitió obtener muchos lujos. Sin embargo, fue tanto el peso que cargaba en sus hombros que Carlos Bonavides confesó que tocó fondo por las adicciones y excesos.

“Me iba yo vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi a tomar de mesa en mesa. Gané muchísimo dinero, me compré una casa en Cancún, dos motos acuáticas, un pequeño yate. Todo me gasté”, dijo el actor mexicano en el programa “Hoy”.

Adicciones a las drogas

Carlos Bonavides también confirmó que- en una entrevista con Talina Fernández- estuvo metido en el mundo de las drogas, como la heroína y la cocaína debido a que no soportó el peso de la fama.

“Cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó (...) Sufrí mucho, pero afortunadamente encontré el amor y me di cuenta del amor que me había dado mi madre siempre”, confesó el actor mexicano para el programa “Sale el Sol”.

El actor mexicano perdió el rumbo de su vida y entró en una etapa donde ya había probado de todo, como opio, piedra y marihuana.

“Yo probé hasta lodo creo, lo que me daban, heroína, cocaína. En alguna ocasión fumé opio, piedra, marihuana, lo que me daban. Terminé tomando alcohol del 96 y lociones”, declaró para Imagen en 2019.