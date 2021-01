Carlos Cacho festejó su cumpleaños este sábado 2 de enero en su casa de Breña a pesar de que continúan prohibidas las reuniones sociales debido al COVID-19, informó el Trome.

Según el medio, acudieron cerca de treinta invitados al onomástico y la orquesta “Engerberth Tapia y la Fama”.

El maquillador y los asistentes se vieron obligados a concluir la fiesta pues llegaron efectivos policiales a las 9 de la noche, quienes impusieron multas por infringir las restricciones decretadas por el Gobierno con el fin de contener el avance del COVID-19.

Carlos Cacho evitó pronunciarse sobre el tema y se conoce que las imágenes serán transmitidas esta tarde por el programa “Amor y Fuego”, reveló el Trome.

Carlos Cacho perdió varios dientes tras ser embestido por una moto cuando manejaba bicicleta

En agosto del 2020, el maquillador Carlos Cacho informó, mediante su cuenta de Facebook, que perdió varios dientes tras ser embestido por una motocicleta cuando manejaba su bicicleta para dirigirse hacia su trabajo.

“Casi no la cuento. Estaba en bicicleta rumbo a mi trabajo y una moto me embistió haciéndome ‘volar’ por los aires. Entiendo perfectamente que es un ‘accidente’, pero no entiendo ese accionar de las personas que saben lo que han hecho y su primera acción es atarantar y querer culpar a la otra persona. ¡Así no es!”, escribió en la mencionada red social.

