Carlos Cacho afirmó que el anillo de compromiso que Jota Benz entregó a Angie Arizaga, al pedirle matrimonio, es un diamante de altísimo valor, digno de la exintegrante de Esto es Guerra.

"Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamour a la mano de la novia porque alarga el dedo, se le ve muy estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante“, declaró el maquillador a Trome.

“ El valor emocional, sentimental, por lo que significa para ellos, nadie lo puede calcular, pero consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, que ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares “, agregó.

Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron en Roma: “Eres lo mejor que me ha pasado”

Angie Arizaga vivió un momento especial durante su reciente viaje a Roma, donde Jota Benz la sorprendió al pedirle la mano. La modelo no tardó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Jota se arrodilló frente al Coliseo Romano y entregó el esperado anillo de compromiso a la exchica reality, quien aceptó de inmediato su propuesta de matrimonio.

La pedida de mano se realizó el 30 de diciembre de 2025 y, según las imágenes que Angie compartió, todo indica que la sorpresa fue total y que no esperaba la propuesta en absoluto.