Proyectos peruanos de ficción, basados en la lamentable coyuntura que atravesamos, ya hay varios, pero en la comedia “Historias virales” -la nueva apuesta de Juan Carlos Fisher- varios nos llevamos una sorpresa al ver la incursión que hizo el experimentado actor Carlos Carlín en la escritura del guión.

“La verdad que era un sueño que me provocaba mucho hacer y desarrollar. Tengo muchas ideas en la cabeza y cuando me preguntaban ‘qué más me gustaría hacer’, siempre decía que podía escribir y crear nuevos universos”, confiesa el conductor del programa de entrevistas “Wantan Night”.

Documentar. Más allá del deber de entretener, que tiene todo personaje ligado al mundo artístico, Carlín asegura que grabar esta serie también sirve como un documento para la posteridad, cuando -Dios mediante- esta emergencia sanitaria sea solo un mal recuerdo.

“Es un reto pero también es una manera de documentar lo que nos está sucediendo. En tres años más, cuando las cosas cambien, si es que cambian, vamos a poderlo ver y decir: ‘oye, así era, eso hemos pasado’. Sirve como un documento”, precisó.

Retos nuevos. Además, el actor asegura que no le da miedo enfrentar a la crítica especializada, que ahora no solo juzgará su performance en el escenario, sino también su capacidad inventiva y narrativa.

“A mí, felizmente, no me dan miedo los retos nuevos. Las cosas que hago, las hago porque nacen de la diversión. Cuando a mí me divierte hacer algo, no me da miedo, me lanzo no más”, acotó.

Aunque recién debuta como guionista, el actor reveló que siempre ha tenido una libreta de notas en la mesa de noche para que ninguna idea se le escape, cuando esa esquiva y a veces inoportuna visitadora, que es la musa, haga su aparición.

“Me estoy divirtiendo mucho escribiendo. En “Wantan Night” soy absolutamente feliz, actuar también me divierte mucho, el teatro también quiero seguir haciéndolo, pero la escritura es completamente nueva: estoy como niño como con juguete nuevo”, confesó.

En cuarentena. El confinamiento nos ha llevado a desarrollar nuestra vida social a través de las pantallas, y es esa cotidianidad virtual la que se retrata en esta serie web, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher.

Elenco

Gabriel Iglesias, Wendy Ramos, Carlos Carlín, Jely Reátegui, Rómulo Assereto y Gisela Ponce de León son los protagonistas de esta serie web.