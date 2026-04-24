La pizzería Flama Pizzería alcanzó el sexto lugar en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026, consolidándose por tercer año consecutivo entre las mejores pizzerías de la región.

Este reconocimiento posiciona al establecimiento miraflorino dentro del Top 10 latinoamericano, marcando su mejor ubicación histórica desde que ingresó al listado, considerado una de las referencias más importantes en la evaluación de pizzerías a nivel internacional.

El ranking evalúa aspectos como la calidad de la masa, el servicio, el diseño del local, la oferta gastronómica y la autenticidad de la experiencia culinaria, mediante visitas de inspectores anónimos que verifican el cumplimiento de estándares internacionales.

Reconocimiento internacional y certificación napolitana

Flama se mantiene como la única pizzería del Perú certificada por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), entidad italiana que avala la preparación de la auténtica pizza napolitana.

El restaurante utiliza exclusivamente insumos importados desde Nápoles, incluyendo tomates San Marzano, harinas y aceites italianos, además de contar con un horno tradicional certificado para garantizar la experiencia original.

El cofundador Juan Carlos Romero destacó que este reconocimiento representa un logro significativo para la gastronomía peruana.

“Ser reconocidos como la sexta mejor pizzería de toda Latinoamérica es un premio al esfuerzo por mantener altos estándares de calidad y respetar la tradición”, señaló.

Por su parte, el socio fundador Daniel Vergara resaltó que la certificación internacional permite garantizar una experiencia culinaria alineada con las prácticas tradicionales italianas.

Carta inspirada en la tradición italiana

La propuesta gastronómica de Flama se caracteriza por platos que respetan recetas tradicionales y técnicas italianas. Entre las preparaciones destacadas se encuentran:

Pizza Prosciutto & Arúgula , elaborada con jamón italiano y vegetales frescos.

, elaborada con jamón italiano y vegetales frescos. Pizza Margarita Verace , preparada con mozzarella de bufala siguiendo la receta clásica napolitana.

, preparada con mozzarella de bufala siguiendo la receta clásica napolitana. Pizza Capricciosa , con jamón y corazones de alcachofa.

, con jamón y corazones de alcachofa. Spaghetti a la carbonara , elaborado con yema, pecorino y guanciale.

, elaborado con yema, pecorino y guanciale. Tortello con ragù alla Genovese , acompañado de crema de pecorino.

, acompañado de crema de pecorino. Lasagnas tradicionales, como la bolognesa y opciones con ossobuco o vegetales.

El restaurante también ha sido reconocido por su oferta de pastas, que incluye especialidades como la Frittatina di pasta y el Gnocchi Ragù Napolitano, fortaleciendo su propuesta culinaria en el mercado gastronómico local.

Invitación a celebrar el reconocimiento

Tras alcanzar esta distinción internacional, Flama invitó al público a visitar su local en Miraflores para conocer su propuesta culinaria, que busca replicar la experiencia gastronómica italiana en el Perú.

El establecimiento atiende de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 11:00 p. m., en el distrito de Miraflores.