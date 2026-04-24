Un ataque armado registrado la noche del último jueves en el centro poblado de Chequén, en el distrito y provincia de Chepén, dejó como saldo un adolescente de 17 años fallecido y dos heridos.

EL CASO

Según información preliminar, el atentado ocurrió en circunstancias que la víctima mortal se encontraba tomando cerveza junto a un grupo de amigos en los exteriores de una vivienda de la cuadra seis del jirón San Miguel. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando aparecieron desconocidos que dispararon a quemarropa al menor e hiriéndole gravedad. Además, los proyectiles también alcanzaron a sus acompañantes.

Los vecinos y familiares auxiliaron a los jóvenes trasladándolos en un vehículo menor hasta el Hospital de Apoyo Chepén para que reciban la atención médica correspondiente. Debido a la gravedad de sus heridas, el menor no resistió y falleció. Mientras tanto, los otros dos afectados se vienen recuperando.

La Policía Nacional investiga otro hecho de sangre que ocurrió en plena vía pública de la ciudad de Chepén.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad