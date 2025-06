El comediante y comunicador Carlos Galdós regresa con su propuesta más íntima y poderosa: “Papá, no sé qué estudiar”, un espectáculo que mezcla humor, emoción y reflexión para abordar un tema clave en miles de hogares peruanos: la elección vocacional de los hijos.

La función se realizará el sábado 28 de junio en el Teatro Canout, y promete ser una noche de risas, confesiones y conexión familiar, ideal para que padres e hijos adolescentes compartan una experiencia única. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

“Este no es un show cualquiera. Es una invitación a conversar de verdad con nuestros hijos, a escuchar más allá de los prejuicios y a reírnos de lo que normalmente nos angustia”, señala Galdós.

Un espectáculo que hace sentir

Con su característico estilo provocador y humano, Galdós se atreve a abrir su historia personal en escena. Habla desde la vulnerabilidad, de sus propias dudas y heridas familiares, en una puesta en escena cargada de autenticidad y emociones reales.

“Mi historia todavía me duele. Revivirla no es fácil, pero en este show hablo de ella. Me quiebro, me vuelvo a romper un poquito en cada función. Y el público conecta con esa energía de poder, de amor propio, de fuerza, de rabia. Es sanador”, confiesa el también conductor radial.

Un espacio para la empatía y el diálogo

“Papá, no sé qué estudiar” no solo toca el dilema de qué carrera seguir, sino que explora la presión familiar, la búsqueda de identidad, el miedo al fracaso y la necesidad de aceptación en un mundo cambiante.

Más que hacer reír o pensar, Galdós asegura que su objetivo ahora es hacer sentir:

“El humor sigue siendo mi vehículo por excelencia para comunicar, pero hoy lo que más me mueve es hacer sentir”, afirma.

Este show representa una oportunidad para repensar cómo nos relacionamos con nuestros hijos, qué expectativas proyectamos sobre ellos, y cuán importante es escucharlos sin imponer.

🎟️ ENTRADAS A LA VENTA:📅 Sábado 28 de junio📍 Teatro Canout🎟️ Compra aquí: Teleticket – Papá, no sé qué estudiar