Carlos Galdós por fin estrenó su nuevo programa en Panamericana Televisión y, como era de esperar, el conductor de TV no dudó en lanzar polémicas frases referentes a otros personajes del mundo del espectáculo peruano.

Galdós hizo énfasis en que su nuevo programa no será como los anteriores, pues es " una versión más evolucionada”.

“Hemos quedado que acá no hay calatas, no es como el otro programa, es una versión más evolucionada mía. Estoy como Gisela, me voy a volver evangélico”, comenzó diciendo en ‘Por Dios y por la plata’.

El conductor de TV, fiel a su estilo, comentó que si le aumentaban el sueldo, lloraría como Ethel, aludiendo a sus distintos llantos en América Hoy.

“Si me aumentan el sueldo, lloro como Ethel en las mañanas y cuento mi drama”, agregó entre risas.

Así se ponga un traje de 10 mil dólares Andrés Hurtado será ‘Chibolín’ toda su vida

Luego, al leer las críticas que había tenido Andrés Hurtado contra el nuevo programa de Carlos Galdós, el comediante no se quedó callado y le recordó el popular personaje de ‘Chibolín’.

“Acá dice ‘Chibolín’, yo que culpa tengo. Así se ponga un traje de mil dólares va ser ‘Chibolín’ toda su vida. Pero no reniegues de ti, de tu vida. Tu eres ‘Chibolín’, eres Andrés Hurtado y eres ‘Chibolín’, es lo mejor que has construido en tu vida”, señaló Galdós.