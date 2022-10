La expareja de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal se pronuncia desde los Estados Unidos y reveló que estaría pensando en demandar a Magaly Medina por llamarlo ‘cargacarteras’ y ‘chupe’.

“Vivo en Estados Unidos y también puedo demandarla acá porque a ella la ven por ‘Super Perú’ y puede meterse en problemas si le hago la denuncia porque le van a quitar la visa, mejor que se tranquilice y toque mi nombre Carlos Vidal como el ex de Gisela o el que hizo el libro, normal… pero el ‘cargacarteras’”, expresó para Trome.

Luego continuó con: “yo no tengo problema en llevar la cartera de mi pareja o manejar el auto como lo hacía en esa época con mucho cariño, pero sé a qué se refiere, a que era el ‘chupe’, eso me molesta, ya han pasado muchos años, no piensa en mi madre que es anciana, en mi familia, en la familia de Gisela. A mí que no me metan en su lío porque el problema aquí es entre Gisela y Magaly, no el libro”.

Gisela Valcárcel a Magaly Medina: “Lo volvería a hacer 100 veces”

La conductora de “El Gran Show”, Gisela Valcárcel, evitó responderle a Magaly Medina y afirmó este sábado que su programa no se hizo para “responder temas personales”.

Durante la segunda gala del reality de baile, la rubia señaló que su programa es para divertir al público, aunque reconoció que si tuviera que dar su mensaje de la semana pasada “lo volvería a hacer”.

“Quiero decirles que la vida es una, que este programa se hizo para disfrutarlo, este programa se hizo para unir, este programa no se hizo para discutir temas personales. Esta pista es una pista a la que yo respeto y a la que pido todos respeten”, dijo la ‘Señito’ en su intervención.

“Nos hemos referido a lo que teníamos que referir, lo volvería a hacer 100 veces más porque cuando hay que poner el cuerpo hay que ponerlo, pero eso no significa que este programa esté para poner el cuerpo, este programa está para que usted, sus hijos, su familia, su marido, todos la pasen bien”, agregó.

Jerry y Marcelo de la teleserie “Así es la vida” se reencontraron