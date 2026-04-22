Se reportó que Carlos Vílchez fue víctima del robo de su vehículo en el distrito de Pueblo Libre. El hecho fue dado a conocer por un grupo vecinal, que además exigió el reforzamiento de la vigilancia en la zona.

El humorista habría sufrido el robo de su vehículo la noche del último martes 21 de abril, según lo indicó una organización vecinal del distrito a través de su cuenta oficial de Facebook “Todos por Pueblo Libre”.

En el comunicado público se precisa que el robo ocurrió en la calle Carlos Mariotti, cerca del Club AELU. Asimismo, se cuestionó la ausencia de auxilio inmediato hacia la figura televisiva, quien interpreta a la “Carlota”.

Sobre ello, se añadió que luego del incidente el agraviado tuvo que trasladarse a pie hasta el módulo 10 de seguridad de la jurisdicción, ubicado en la intersección de las avenidas Universitaria y Cipriano Dulanto (antes La Mar).

Vílchez acudió al referido lugar para formalizar la denuncia correspondiente y solicitar la revisión de las cámaras de videovigilancia, tal como se aprecia en la fotografía adjunta a la publicación, donde se le observa junto a personal de Serenazgo de Pueblo Libre y la Policía revisando las imágenes del robo.

Este hecho ha vuelto a evidenciar la problemática de la inseguridad en el distrito de Pueblo Libre. Vecinos han señalado que la zona donde Carlos Vílchez fue víctima del robo de su vehículo es un punto crítico que “carece de patrullaje constante”.

“La ausencia de unidades de Serenazgo convierte a esta intersección en una “zona picante” y vulnerable para quienes transitan por ella“, señala la publicación de Facebook.