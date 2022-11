La posible salida de Carlos Vílchez de las filas de ATV -que según Magaly Medina es un hecho pues los directivos del canal se lo han confirmado pese a que él lo ha negado- y su ingreso a América Televisión el próximo año -que se hizo ‘oficial’ durante la preventa-, se ha convertido en todo un misterio y Maria Pía Copello ha revelado un detalle más que lo desmiente.

La flamante figura de América TV ofreció una entrevista al programa de YouTube “La Linares” y en su conversación con la periodista Verónica Linares, le contó que el propio Carlos Vílchez le mando un audio por redes sociales apenas se enteró que iban a ser compañeros, en el que mostraba toda su emoción por que trabajaran juntos en este espacio, que reemplazará a “En Boca De Todos”.

“Él le va a meter toda la sazón al programa... Él ya estuvo (en ‘Dos sapos, una reina’), él ya sabe como es el formato, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntos (...) Él es un showman”, dijo y recordó que hace poco estuvo como invitada en “Noche de Patas”, donde Vílchez también es conductor, y hasta ese momento ninguno de los dos sabía que coincidirían en este proyecto.

“No lo sabíamos, ¿puedes creerlo?, pero cuando se enteró, me mandó un audio por Instagram y me dijo: ‘Pía nos vamos a llevar súper bien, vas a ver que todo va a salir súper bien’. Estaba muy muy contento y yo también estoy muy contenta”, reveló la hermana de Anna Carina Copello, para luego precisar que este nuevo formato saldrá al aire a inicios o mediados de febrero de 2023.

Carlos Vílchez siguen negando su ingreso a América TV

Figuras como Magaly Medina, Andrea Llosa y Jorge Benavides -este último, quien encabeza el elenco del conocido programa cómico de ATV- ya han renovado su contrato para el 2023 con dicho canal, y a pesar que los rumores apuntan a que Carlos Vílchez es el nuevo jale de A América Televisión, el lo sigue negando.

“¿Yo en algún momento he dicho que me voy de ATV? Yo no lo he dicho, Magaly lo ha dicho… Mientras yo no lo digo… Todavía no me voy, yo estoy acá. (¿El otro año?) Nada, pertenezco al canal, así que estoy tranquilo”, dijo hace unos días al ser consulta sobre el tema por una reportera de “Magaly TV: La Firme”.

“No tendría por qué de un paso al costado porque a mí me tratan bien, si me trataran mal yo doy un paso al costado ‘en una’. Yo estoy contento de estar con Jorge (Benavides) una amistad de 38 años así no más nadie la tiene, pero si yo cambio de camiseta yo mismo lo voy a decir, me voy a encargar, te lo aseguro”, señaló tajante.

En ese sentido, la ‘Urraca’ no pudo evitar cuestionar sus declaraciones y criticar su cinismo. “Es elocuente. Yo hasta escucho eso y le creo (…) Pero se va a cambiar de camiseta y es vox populi. Yo no hablo de chisme de pasillo del canal, hablo porque los ejecutivos del canal así me lo han dicho, me lo han corroborado”, precisó.

