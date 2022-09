El viernes 16 de septiembre llegó a su fin la telenovela colombiana “Hasta que la plata nos separe”, protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. Esta ficción llegó a la pantalla chica con mucha expectativa y significó una de las apuestas más importantes de Telemundo y RCN Televisión en el 2022.

En “Hasta que la plata nos separe”, Carmen Villalobos interpretó a Alejandra Maldonado, una gerente comercial de renombre que cree tenerlo todo en la vida. Sin embargo, su vida cambia cuando tiene un accidente y conoce a Rafael Méndez, un hombre de otra clase social que le cambiará la perspectiva.

En el último capítulo de “Hasta que la plata nos separe” se emitió en RCN Televisión y Carmen Villalobos compartió un emotivo mensaje para despedirse de este proyecto que calificó como “maravilloso”. ¿Qué dijo la actriz colombiana? Aquí te lo contamos.

"Hasta que la plata nos separe" está protagonizado por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez (Foto: Telemundo)

¿CÓMO SE DESPIDIÓ CARMEN VILLALOBOS DE LA TELENOVELA “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

A través de su cuenta de Instagram, Carmen Villalobos se despidió de la telenovela colombiana “Hasta que la plata nos separe” con un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida y feliz por haber sido parte de este proyecto en el que trabajó junto a su colega Sebastián Martínez.

“Gracias a todos y cada uno de ustedes por recibirnos en sus hogares todas la noches! Por ser parte de este equipo y permitir que fuéramos pa’rriba. Hoy es el cierre de un proyecto maravilloso así que GRACIAS POR TANTO AMOR! Alejandra y Rafael”, escribió la colombiana.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que aparecen Carmen Villalobos y Sebastián Martínez bailando al ritmo de la canción “Rock Around The Clock” de Bill Haley & His Comets.

En el video Carmen Villalobos luce un vestido de gala y Sebastián Martínez un traje. Ambos actores se mostraron bailando mientras sonreían a la cámara dejando ver la buena química que hay entre ellos.

Tras el final de “Hasta que la plata nos separe”, los seguidores de Carmen Villalobos podrán seguir viéndola en la televisión. La colombiana seguirá en las pantallas de Telemundo, pero en esta ocasión no como actriz sino como conductora.

La intérprete de 39 años es la conductora del reality “Top Chef VIP”, el cual reemplazó a “La casa de los famosos 2″ en el mismo horario lugar.