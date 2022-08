¿Qué pasó con Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo? Una de las parejas más estables de la industria le puso punto final a su historia de amor que empezó hace 13 años, cuando estaban llenos de sueños y promesas tanto en lo personal como profesional. Después de innumerables rumores sobre su ruptura, fue la misma actriz colombiana de “Café con aroma de mujer” y “Hasta que la plata nos separe” quien se encargó de comentar, en un breve video, que ya no estaban juntos.

Los seguidores de la pareja habían seguido de cerca las constantes publicaciones de Carmen en Instagram, quien siempre compartía mensajes de empoderamiento y superación personal, sobre todo ligado a lo personal.

Además, la ausencia de fotografías o muestras de cariños en las redes aumentaron las sospechas de que el matrimonio de las celebridades, después de dos años, ya no tenía futuro. Y el cumpleaños número 39 de Villalobos terminó por confirmar esas intuiciones: Sebastián no le dio ni un like por su día especial.

“Estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, manifestó la estrella colombiana en su Instagram.

Carmen Villalobos y el también actor colombiano se casarón en el año 2019 (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿CUÁLES SON LAS FOTOGRAFÍAS DE CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO QUE SE MANTIENEN EN INSTAGRAM?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo borraron una serie de fotografías juntos tras el anuncio del fin de su matrimonio. Los actores mantuvieron una relación sentimental de 13 años y se casaron en 2018. Sin embargo, el 2022 marcó el final de su vida como pareja y ambos se desearon lo mejor para el futuro.

Sin embargo, todavía hay algunas instantáneas que se mantienen en la cuenta oficial de la actriz de “Café con aroma de mujer”, donde aparecen los todavía esposos cuando eran una de las parejas más envidiadas y estables de la industria de la televisión. Esto ha sorprendido mucho a sus fanáticos.

Los seguidores de Caicedo y Villalobos han concluido de que estas imágenes se mantienen porque hay otras personas involucradas en las publicaciones. Ahí todavía se pueden leer los mensajes de amor y cariño que se mostraban en público, un recuerdo de la pareja que ilusionó a miles de televidentes y que ahora solo vivirá en los buenos tiempos.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en una de las pocas publicaciones que han sobrevivido a la ruptura (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CUÁNTO COSTARON LAS CUATRO BODAS DE SEBASTIÁN CAICEDO Y CARMEN VILLALOBOS?

En tres años de relación, que inició en 2009 durante las grabaciones de “Niños Ricos, Pobre Padres”, la pareja llegó a casarse hasta en cuatro oportunidades, algunas de las cuales fueron poco conocidas por sus seguidores.

De todas estas, la más popular, sin lugar a dudas, fue la que celebraron en Cartagena el pasado 18 de octubre de 2019, y en cuyo primer aniversario, la actriz revelaría sus otras tres uniones. ¿Cuánto costaron sus casamientos? MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.