Conversamos con la actriz Carolina Infante, un día después de emitida la intensa escena en la que su personaje de Eva, en “Tu nombre y el mío”, recibe la noticia del fallecimiento de su esposo Johnny Orosco, el vocalista de “Néctar”. “La escena salió en una toma, lo curioso de esto es que en el ensayo que hicimos de letra en movimiento, la energía era tan fuerte, que en los tres ensayos se terminó llorando”, dice Infante, satisfecha de su rol en la telenovela producida por Del Barrio.

Una escena crucial en la historia y que resultó muy conmovedora. De hecho, semanas atrás de grabarla estábamos muy sensibles. Yo leía los capítulos del personaje de Eva y me ponía a llorar, eran escenas terribles, fuertes, me imaginaba en los protagonistas reales, y decía, Dios mío, qué terrible todo esto, lo de la despedida de su esposo y lo del posterior accidente.

Estás encarnando el papel de la esposa de Johnny Orosco dos veces, antes fue en la serie, algo no muy usual. Cuando me preguntaron cómo estaban mis tiempos porque había un proyecto, y luego me dijeron que sería la vida de Deyvis Orosco y me darían el personaje de Eva, mi corazón comenzó a latir ¿De Eva, que es la mamá de Deyvis? Les pregunté. Sí, me dijeron, no lo podía creer. Cuando colgué el teléfono, me entró como una ansiedad, Dios mío, volver a ser Eva, qué bonito, porque es un personaje al que yo le tengo cariño, porque es una historia muy bonita, así como lo fue también “Néctar en el cielo”. Y cuando me lo confirmaron, dije, Dios mío, gracias.

Era todo un reto, porque debías tratar de no repetirte.

Michelle y Deyvis me recordaron nuevamente que Eva es seria, es dulce y esas palabras me sirvieron para reforzar lo que yo ya sentía cómo era Eva, que en esta segunda parte, es más madura. Además, en esta telenovela tiene una mayor complicidad y cercanía con Deyvis en el día a día, el tema familiar, el cómo sobrevivir a las cosas, y sobre todo cómo, siendo una familia deben salir adelante.

Nunca se sabrá la acogida que podrá tener un personaje en el público. Yo tenía un poco de temor con el personaje de Eva, porque a veces el público es impredecible, puede ser que lo acepte muy bien, pero también puede decir , por qué yo otra vez, acaso no hay otra actriz, pero se respeta. Deje los temores de lado y dije, vamos con todo, vamos a ponerle alma, corazón y vida a Eva, y nos hemos comprometido bastante, por algo Eva ha vuelto a caer en mí para darle vida.

"Tengo muchas ganas de conocer a la señora Eva, como le dije a Deyvis, soy paciente, será en el momento que ella decida, que ella quiera", dice Carolina Infante.

La historia que se presenta de Deyvis Orosco es una historia de superación y lucha. Después de que mueren todos los integrantes de Néctar en el accidente, Deyvis debe asumir todo el peso y la responsabilidad que no le correspondía por ser tan joven, pero él quiso hacerlo. Buscó ayuda para repatriar todos los cuerpos, no solamente el de su padre, y hay una escena muy bonita cuando está con su mamá, y le dice: juntos se fueron y juntos regresaremos.

Y a partir de allí su vida cambiará. Le cambia de un momento a otro, y no sabrá cómo afrontarla, pero sí tuvo la madurez para asumir esa responsabilidad por su familia y de allí tratará de buscar su propio rumbo.

Así como la historia de Johnny y Deyvis, la vida artística está llena de retos y sinsabores. .

Bueno, yo creo que en todo trabajo tenemos siempre complicaciones para poder salir adelante, pero claro, en el ambiente artístico, es también fuerte. En el caso de Deyvis, hay mucha competencia en el mundo de la cumbia, entonces, sobresalir, o ganarse un lugar, con la gente es difícil. Hay que ser realmente bastante fuerte y valiente para afrontarlo todo,

¿Y Eva, la mamá de Deyvis ve la telenovela?

La verdad no lo sé, yo tengo unas ganas de conocer a la señora Eva, como le dije a Deyvis, pero soy paciente, en el momento que ella decida, que ella quiera, yo feliz, porque respeto mucho su posición, no le gustan los medios. Eva en la ficción es un personaje mío, lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, y sé que Deyvis está muy contento, porque así me lo ha hecho saber, ha venido a las grabaciones, me abraza, me da mucha ternura, está feliz.