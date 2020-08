Una entrevista de Frank López Guerrero

Desde esta noche, la actriz Carolina Infante dará vida a la fuerte, valiente y decidida enfermera Gloria Gutiérrez, en “La otra orilla”. Tendrá que enfrentar un conflicto familiar, cuando en su trabajo le propongan pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos en plena pandemia, pues sabe que no puede hacer a un lado su vocación de socorrer a quien la necesita.

¿Cómo crees que reciba el público esta novela, dada la coyuntura que atravesamos?

Se entiende perfectamente que la gente esté sensible con este tema. El tema del Covid-19 nos ha golpeado a todos de diferentes maneras: mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay gente que todavía no puede salir por cuidar a sus familiares que son de riesgo. Se entiende y se respeta la opinión del público, y lo único que yo les pido es que la vean, que no juzguen antes de tiempo.

¿Sentiste temor cuando te llegó la propuesta de esta ficción?

Esta propuesta llegó cuando yo empezaba a asumir que el tema de la cuarentena no iba a ser por poco tiempo, controlar la pandemia ya era complicado e iba a tardar mucho. También pensaba que teníamos que hacer algo para sobrevivir, porque si nos quedamos encerrados, nos morimos de depresión y de hambre. Hay que tener claro que el retorno a la normalidad que conocíamos todos va a demorar.

¿Tuviste que asumir que teníamos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad?

Mi mamá es muy devota de la Virgen de Guadalupe, igual yo, y siempre me dice que la virgencita le dice que no va a pasar nada y que todo va estar bien. Yo creo que es un cuestión de fe, de pensar que no te va a pasar nada, pero sin ser soberbia, ni irresponsable. Me encomiendo a Dios pero lo principal es cumplir los protocolos de salud, hay que pensar en uno mismo y en los demás, creo que no hay que ser egoístas.

¿Lo más complicado?

Mi papá y mi mamá viven aparte porque son personas vulnerables. Hasta ahora es complicado por el miedo de visitarlos y que se puedan contagiar. Gracias a Dios, sé que estoy sana y bien, pero siempre te queda el miedo porque son personas que están en una edad de riesgo. No queda más que esperar el momento en el que pueda verlos personalmente, lo que entristece es no poder abrazarlos.

Nos debe quedar una gran lección después de esto...

Después que pase esta pandemia -y espero que no dure mucho tiempo- me gustaría que se queden estas normas de limpieza para toda la vida. En el día a día estamos llenos de virus y bacterias en el ambiente, que ahora sea una protocolo de vida.

Perteneces a uno de los gremios más golpeados por la crisis que ha generado esta pandemia, ¿te planteaste buscar otra fuente de ingresos en algún momento?

Era deprimente ver la noticias, sentía impotencia y decía: ‘Dios mío, hasta dónde vamos a llegar’, y como buenos peruanos somos sobrevivientes. Yo había terminado la novela ‘Chapa tu combi’, y desde que tienes hijos, siempre tratas de ahorrar porque el trabajo del artista es inestable. Felizmente no me agarró tan mal, pero el dinero se acaba. Me planteé hacer clases de teatro por Zoom pero no llegué a hacerlo porque al poco tiempo me llegó esta propuesta. Sinceramente me sorprendió y le di gracias a Dios porque apareció esta alternativa.

Datos

El 2004: Hizo su debut internacional en la cinta ‘Diarios de motocicleta’

Tienes 24 apariciones tiene en televisión, entre novelas y series.

8:30 P.M. Se estrena la novela ‘La otra orilla’.

Perfil

Carolina Infante Vargas es actriz y profesora de teatro. Nació en Huaraz y estudió la carrera de Comunicación Escénica. Su primera participación en la televisión peruana fue en la miniserie “Misterio”, junto a Aldo Miyashiro.