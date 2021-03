Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Siempre habrá oportunidades hasta en los momentos más difíciles”

El nombre de Cassandra Sánchez de Lamadrid empezó a sonar desde muy jovencita, cuando, junto a su madre Jessica Newton empezó a trabajar en la organización de eventos de belleza. Años después, su relación sentimental con el cantante Deyvis Orosco la pondría, sin proponérselo, en el centro de la atención, pero hoy al margen de los comentarios trabaja en sus propios proyectos. Pero en todo lo que emprende, siempre está presente el ejemplo de su madre como símbolo de lucha e independencia.

“Desde que yo era chica, desde que tuve uso de razón, siempre vi a mi madre trabajando y sacando adelante la plataforma de Miss Perú. Ella siempre ha sido mi referente de lo que es una mujer independiente, fuerte, que no tiene dudas a la hora de comenzar un proyecto. Ella me ha inculcado esas ganas de trabajar, de ser independiente y luchadora.

Me acuerdo que alguna vez estuvieron en desacuerdo con la participación de mujeres trans en Miss Perú.

Una de las cosas que más aprecio de mi madre es que nunca ha tratado de imponer una forma de ver el mundo, ella siempre ha sido muy abierta en su forma de pensar y nos ha dado, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos, la libertad de pensar y actuar como queramos. Hoy en día veo que muchas veces los padres tratan de inculcar a sus hijos lo que ellos creen, ella siempre nos ha motivado a seguir nuestro propio camino. Cada vez que emprendo algo nuevo me acuerdo de una frase suya: ‘Enfócate en la música y olvídate del ruido’.

Frase sabia. Es mejor no hacer caso a lo que digan y trabajar sin mirar a los costados...

Exacto, porque terminas perdiendo tus objetivos que es lo peor. Algo que podría haber sido una oportunidad muy grande para ti, se termina volviendo en una duda, un conflicto, porque estás escuchando a otros en vez de estar escuchándote a ti mismo para salir adelante y cumplir tus metas.

¿Esa seguridad con la que hablas, también la has trasladado a la forma en la que manejas tu relación con Deyvis Orosco?

Yo creo que una de las cosas que más nos ayudó en esta relación es que antes de estar juntos, fuimos muy buenos amigos. Tuvimos una buena etapa en la que hablamos todo el tiempo y eso hizo muy sencillo a la hora de manejar nuestras cosas.

A pesar de ser una pareja conocida, ambos han sabido protegerse del acoso mediático.

Yo la verdad no lo he sentido. Deyvis siempre me dice que cuando uno quiere a alguien, cuida a esa persona, por eso, nuestra relación nunca ha estado sobreexpuesta. Hemos mantenido al margen detalles que son solo nuestros, él ha estado velando para que nuestra relación esté siempre protegida.

Pero a veces hay comentarios de su relación que te harán perder la paciencia...

Yo, desde muy jovencita aprendí que uno no puede ir por la vida tratando de convencer al resto de lo que está bien o mal, Hay algunas personas que por más que les demuestres que están equivocados te van a seguir diciendo lo mismo, he aprendido que los comentarios deben ser tomados de quien viene.

Especialmente comentarios antojadizos en las redes sociales...

Gracias a Dios yo soy una persona súper paciente, entonces no he tenido un tema que me haya molestado. Al principio me fastidiaban algunos comentarios, sobre todo con el tema de la familia de Deyvis, ellos se han mantenido al margen porque son personas muy privadas, y que algunos hagan comentarios malintencionados, era algo que me molestaba. Pero aprendí a tolerarlo, no me gusta contestar de la misma forma, uno nunca puede faltar el respeto.

En plena pandemia acabas de lanzar un nuevo emprendimiento relacionado a la belleza. ¿Consideras qué es una buena época?

Una de las cosas que más me ha marcado en la pandemia, es ver la forma en la que Deyvis se ha enfrentado a la crisis en la música. Él decidió seguir manteniendo a su segunda familia que son sus músicos y además, está escribiendo temas propios y difundiendo nuevas canciones en plataformas digitales. Eso te demuestra que siempre habrá oportunidades para trabajar hasta en los momentos difíciles. Siempre habrá una forma de seguir adelante.

Perfil

Cassandra Sánchez de Lamadrid es empresaria. Anuncia su nuevo emprendimiento con su marca de colágeno Shine que se venderá en su tienda virtual @casemazestore. Esta plataforma busca fomentar que las mujeres brillen estando bien con ellas mismas.

