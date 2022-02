La actriz australiana Cate Blanchett recibirá el próximo 12 de febrero en Valencia (este) el primer Goya Internacional, un nuevo reconocimiento de la Academia de Cine española para “personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”.

Este premio le será entregado a Blanchett, quien próximamente se pondrá a las órdenes del director español Pedro Almodóvar, por “ser una figura extraordinaria del cine mundial” y “una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente”.

Ganadora de dos Oscar, a la mejor actriz protagonista por “Blue Jasmine” de Woody Allen y a mejor actriz de reparto por “The Aviator” de Martin Scorsese, además de tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores, es uno de los talentos más reclamados por la industria y respetados y queridos por amantes del cine de todo el mundo.

Actualmente se encuentra embarcada en la preproducción de la serie “Disclaimer”, dirigida por Alfonso Cuarón para Apple+, que protagonizará y de la que será productora ejecutiva y acaba de terminar el rodaje de “TAR”, de Todd Field -que también produce y protagoniza– y la versión de Guillermo del Toro de “Pinocho”, para Netflix.

Recién estrenadas y en cartelera tiene actualmente “Nightmare Alley”, también de Del Toro, y la cinta “Dont´Look Up”, de Adam McKay, que se puede ver en Netflix.

Recientemente se confirmó que Blanchett será la protagonista de “Manual para mujeres de la limpieza”, el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, que adaptará el libro homónimo de Lucia Berlin, una producción de El Deseo y Dirty Films, compañía de la que Blanchett es la fundadora y directora junto a Andrew Upton.

La actriz se dio a conocer internacionalmente por su papel de reina Isabel I Inglaterra en “Elizabeth” (1998) por el que obtuvo un BAFTA, un Globo de Oro y su primera nominación al Óscar.

Es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine: dos Oscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores. A ellos unirá el César honorífico de la Academia de Cine francesa que recibirá el próximo 25 de febrero y este primer Goya Internacional.

Ha sido la reina de los elfos en la trilogía “The Lord of the Rings”, Katherine Hepburn en “The Aviator” y Bob Dylan en “I’m Not There” (2007) de Todd Haynes, con quien también rodó “Carol” (2015).

Puede presumir de haber trabajado con muchos de los directores más importantes de los últimos años, desde Woody Allen a Alejandro González Iñárritu en “Babel” (2006), David Fincher en “The Curious Case of Benjamin Button” (2008), Ridley Scott en “Robin Hood” (2010), Jim Jarmusch en “Coffee and cigarrettes” (2003), Wes Anderson en “Life Aquatic” (2004) o Richard Linklater en “Where´d You Go, Bernadette” (2019).

Actriz, productora y directora artística junto a Upton de la Sydney Theatre Company entre 2008 y 2014, Blanchett es también embajadora de buena voluntad de la agencia de la ONU para los refugiados y miembro de la Australian Conservation Foundation.

En esa faceta humanista ha demostrado además su compromiso con la Australian Wildlife Conservancy y ha recibido el Crystal Award en el World Economic Forum de Davos por su trabajo para ACNUR.

En 2012, Blanchett fue investida Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés. Ha presidido el Festival de Cannes (2018) y Venecia (2020) y ha recibido el Doctor Honoris Causa de la Universidad de New South Wales, la Universidad de Sydney y la Macquarie University, entre otros reconocimientos.

VIDEO RECOMENDADO