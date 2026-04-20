Youna se pronunció luego de que Samahara Lobatón sorprendiera al decirle a Renato Rossini Jr. que le habría gustado encontrarse con él “en otra vida”.

El barbero manifestó su incomodidad al ver escenas del reality en las que, según señaló, se evidencian conductas con las que no está de acuerdo.

“ Vi unos clips donde Samahara sale diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi muy abrazada con él y lo celó con Gabriela. Esas son cosas que yo no voy a permitir, para mí son faltas de respeto ”, manifestó.

Pese a la controversia, precisó que seguirá respaldando a la influencer en el programa; sin embargo, adoptó una decisión firme respecto a su relación personal.

“ Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella. Son cosas que para mí son faltas de respeto y yo respeto que ustedes lo vean diferente, pero a mí son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie ”, agregó.

En ese sentido, Youna sostuvo, desde su perspectiva, que existiría un interés que iría más allá de lo mostrado en pantalla.