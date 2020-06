La exconductora de televisión Cathy Sáenz recordó en su clase virtual, que está dictando a las personas que deseen saber de producción de contenidos televisivos, cuando mató a un pollo echándole ‘spray’ para intentar cambiarle de color, lo cual fue calificado en redes sociales como maltrato animal.

“Cuando yo era chibola, tenía 19 años y trabajaba con Guillermo Guille. Él nos pidió, a las tres de la mañana, una gallina negra y no había forma de conseguir una gallina negra, nos fuimos a conseguir un pollo y al pollo le echamos spray y no duró ni dos minutos vivo porque lo matamos”, reveló también la exproductora de TV en el video difundido por el programa ‘Magaly TV: La Firme'.

Eso no es todo. Cathy Sáenz también cuestionó el programa de Latina donde trabajaba, Mujeres al Mando. Señaló que entre las conductoras de televisión, Thais Casalino y Maricarmen Marín, no hay mucho vínculo.

“En el programa, por ejemplo, donde yo trabajaba, Mujeres al Mando, actualmente no están cumpliendo todos los requisitos porque no hay muchos vínculos. Ahí no son tan amigas, no hay enemistad, tampoco se llevan mal, tampoco son hermanas, no son primas. Es como que los vínculos están medios flojos”, criticó.

Como se recuerda, Sáenz ya no conduce ningún programa en Latina tras el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus, por lo cual los contenidos televisivos tuvieron que cambiar para darle otra información al televidente.

La exconductora, ahora, da clases de producción mediante Zoom. Espera que sus alumnos aprendan de sus conocimientos adquiridos durante varios años en la televisión.

