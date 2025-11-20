La artista argentina Cazzu amplía su trayectoria con un nuevo reto profesional: su debut en el cine. La cantante participa en Risa y la cabina del viento, la más reciente película del director argentino Juan Cabral, presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata. En la cinta, interpreta a una madre soltera, un rol que —según contó— conecta con su propia experiencia personal y emocional. “Siempre me había dado mucha vergüenza actuar… pero la propuesta de Juan fue perfecta y me animé”, señaló durante la conferencia de prensa previa a la premier.

La “Jefa” prepara un show épico en Lima con su gira “Latinaje”

Mientras celebra su incursión en la pantalla grande, Cazzu se alista para reencontrarse con su público peruano. Su gira “Latinaje” llegará a Lima este 30 de noviembre, en Multiespacio Costa 21, donde promete un espectáculo cargado de energía, feminidad y los éxitos que la han consolidado como una figura clave de la música urbana latinoamericana. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

“Latinaje”: arte, identidad y raíces latinoamericanas

Según la artista, este tour no es solo un concierto, sino una puesta escénica que rinde homenaje a la cultura latinoamericana desde una mirada moderna y femenina. La intérprete describe este momento de su carrera como una etapa de renacimiento, ligada profundamente a sus raíces y a una exploración emocional y artística más intensa.

