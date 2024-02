“Chabuca” es la producción cinematográfica de Tondero. Cinta basada en la vida de Ernesto Pimentel, que llegará a los cines de todo el Perú este jueves 11 de abril.

“Cuando era pequeño mis primeras películas eran las de Semana Santa y creo que desde ahí me quedó esa sensación de ir al cine como un ritual, como algo de fe, como algo mágico. Nunca pensé que mi vida, que mi historia, que mis sentimientos, que mis ganas de vivir, que la lucha de todos estos años de no haber sido alguien que sobrevive, sino que vive intensamente, que los zapatos de fantasía pudieran tener un espacio en un arte tan increíble, conmovedor como el cine”, comenta Ernesto Pimentel

“Chabuca” está protagonizada por Sergio Armasgo, quien en su primer protagónico tuvo la responsabilidad de asumir el rol de Ernesto Pimentel y su personaje La Chola Chabuca, considerados por muchos como las figuras más queridas y populares de la televisión peruana.

El elenco de esta gran producción peruana cuenta con la presencia de importantes actores como Haydeé Cáceres, Norka Ramirez, Miguel Dávalos, Izan Alcázar, Gina Yangali, Brando Gallessi, Alejandro Villagomez, Gerson Del Carpio, Erick Elera, quienes encarnan a las diversas figuras que marcaron un momento importante en la televisión y el espectáculo de los años 80s y 90s, los mismos que el público podrá reconocer de inmediato gracias al impecable trabajo de caracterización y que sorprenderá a más de uno.

“A mi me emociona muchísimo a tal punto de decirle a mi niño interno: “¡Lo lograste! ¡Acabas de protagonizar una película! Y digo esto porque en los años de experiencia que tengo haciendo teatro nunca había tenido la oportunidad de participar en cine y televisión, así que espero que este trabajo hecho a punta de esfuerzo y corazón sea del agrado de los espectadores y me sirva de puerta para seguir en el mundo audiovisual del que me he enamorado. La historia de resiliencia y constancia del gran Ernesto Pimentel es la moraleja que conservo día a día”, señala Sergio Armasgo.

“Hoy, que los pasos de Chabuca ya se sienten acercándose a las salas de cine, solo me queda decirle gracias Tondero, gracias a Carmona, gracias a Miluska, gracias a todo el público que cuando la vean sabrán porque en mi corazón hay tanta gratitud. Nunca escuché a tanta gente decirme que te va ir bien, tú lo vas a hacer, tú vas a poder, personas que creyeron en mi antes que yo. Hoy han pasado 30 años desde que empecé esta historia de La Chola Chabuca y no sé cómo un personaje de ficción puede salvar a alguien de verdad, con ella nada me duele, pero creo que ni ella va poder protegerme de lo que siento ante el estreno de “Chabuca La Película”. Les confieso que no pude ver el tráiler completo, este que ustedes van a ver, porque cuando me pidieron mi opinión no podía hablar. No sé si pueda ver la película completa, voy a tener como acomodo mis emociones, mi corazón, solo les presento con mucho cariño el tráiler de Chabuca. Nos vemos en los cines para decir juntos Kausachun Perú, que viva la vida y a seguir celebrando”, finaliza Ernesto Pimentel.

Sinopsis:

Ernesto Pimentel, un niño criado en un modesto hogar, se enfrentó a la pérdida de su madre a temprana edad, quedando al cuidado de su abuela y tío. Su infancia inspiró la creación de La Chola CHABUCA, un personaje de coloridas polleras y altos tacones que conquistó los corazones de millones de hogares en todo el Perú. A pesar de los desafíos personales y la revelación de su identidad, Ernesto encontró en CHABUCA el apoyo de sus seguidores y la fuerza para perseguir su sueño más profundo: ser padre y compartir amor y risas en todo el país en televisión nacional y en uno de los circos más importantes del país.

Elenco:

Sergio Armasgo

Miguel Dávalos

Haydeé Cáceres

Norka Ramírez

Izan Alcázar

Gina Yangali

Participación especial de:

Brando Gallesi

Alejandro Villagomez

Gerson del Carpio

Erick Elera

Gianfranco Brero

Rodrigo Palacios

Ebelin Ortiz

Issa Ringgold

Ficha Técnica­:

Producido por Tondero

Dirección: Jorge Carmona Del Solar

Productor general: Miguel Valladares Vives / Ernesto Pimentel

Producción ejecutiva: Milagros Valladares / Miluska Jacome

Productor ejecutivo: Jorge Constantino

Productor: Diego Vives León

Guion: Mariana Silva / Christopher Vásquez / Ítalo Cordano

Género: Biopic/Drama/ Comedia +18

Estreno: 11 de abril 2024

Distribuidora: Tondero Distribución