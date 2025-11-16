La película peruana “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” continúa marcando un hito en la historia del cine nacional. La cinta acaba de superar el millón de espectadores, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos y significativos del 2025.

Dirigida por Diego de León, esta producción nacional rinde homenaje al valiente operativo militar que mantuvo en vilo al país durante 126 días y que, hasta hoy, es considerado un símbolo de unidad, sacrificio y patriotismo. El largometraje invita a revivir y valorar el trabajo de las Fuerzas Armadas peruanas, presentando una recreación detallada, emotiva y profundamente humana del histórico rescate.

El elenco está encabezado por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton, quienes entregan interpretaciones potentes y honestas, logrando una conexión inmediata con el público en cada función.

El alto nivel de realismo alcanzado en la película fue posible gracias al apoyo del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar, instituciones que facilitaron locaciones reales, uniformes, armamento y asesoría técnica. Estos elementos elevaron la producción a un estándar pocas veces visto en el cine peruano, destacando por su rigor visual y su fidelidad histórica.

A 28 años del operativo que marcó un antes y un después en la memoria nacional, “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” no solo rememora un episodio clave de nuestra historia reciente, sino que lo revive con una fuerza narrativa capaz de unir a los peruanos frente a la pantalla grande. En tiempos donde la polarización suele dominar el debate público, esta producción demuestra que aún existen historias capaces de conectarnos, conmovernos y recordarnos lo que podemos lograr cuando prevalece la valentía, la entrega y la unidad.