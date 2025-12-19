El cine nacional vuelve a colocarse en los ojos del mundo. "Chavín de Huántar: El rescate del siglo" ha superado todas las expectativas y, a la fecha, ya sobrepasa el millón y medio de espectadores en salas de cine a nivel nacional y sigue en cartelera.
La cinta recrea los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996, cuando integrantes del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón en el Perú. Gracias a su impresionante acogida, el filme se posiciona entre los cinco largometrajes más vistos en la historia del cine peruano. La noticia fue confirmada por Carlos Maguiña Medrano, creador y productor general de la película, así como representante de Producciones Colibrí.
“Estamos eternamente agradecidos y honrados con el respaldo del público. El único interés de esta cinta es dar a conocer nuestra historia y rescatar el trabajo del Ejército Peruano. Es importante que la gente continúe asistiendo masivamente a las salas, ya que seguimos en cartelera”, señaló el productor.
Chavín de Huántar: El rescate del siglo se ha convertido en un verdadero suceso nacional. En pocas semanas logró posicionarse como uno de los largometrajes más vistos, superando a producciones internacionales y a propuestas locales. Además, ya forma parte del registro histórico de la cartelera peruana, junto a éxitos como ¡Asu Mare! y A los 40, entre otros.
El filme de acción también destaca por imponerse frente al predominio de producciones de comedia, consolidándose como una propuesta original e innovadora dentro del cine nacional.
Por otro lado, Carlos Maguiña Medrano confirmó que la película será distribuida en otros países de la región y que, en 2026, se estrenará en una reconocida plataforma de streaming a nivel mundial, cuyo nombre será anunciado próximamente.
“Chavín de Huántar demuestra que nuestra historia resulta atractiva para los jóvenes. Es una cinta para toda la familia, llena de orgullo y patriotismo. Ahora el mundo podrá conocer el megaoperativo militar más importante en la historia del Perú”, añadió el realizador.