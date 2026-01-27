El periodista José María Salcedo, conocido como “Chema”, anunció su retiro de PBO Radio debido a que deberá someterse a nuevos tratamientos contra el cáncer que padece.

El comunicador explicó al aire que su estado de salud y la incertidumbre médica fueron determinantes en la decisión adoptada por la empresa radial respecto a su salida.

La salud como factor clave en la decisión

Durante su programa, Salcedo detalló que la continuidad de su tratamiento hacía difícil sostener el vínculo laboral en las condiciones actuales.

“Tal como me ha dicho el propio Phillip, la incertidumbre sobre mi salud me hace económicamente inviable para la empresa, que no puede arriesgarse financieramente en pagarme a mí un salario mayor al de otros trabajadores de acá”, sostuvo el periodista en su despedida.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones de apoyo por parte de oyentes y colegas del medio radial.

Mensaje final y agradecimiento

En su intervención, “Chema” Salcedo agradeció a la audiencia por el respaldo recibido durante su etapa en la emisora y aseguró que su prioridad, en este momento, será enfocarse plenamente en su tratamiento médico.

La salida del periodista marca el cierre de una etapa en PBO Radio, donde era una de las voces más reconocidas de la programación informativa.