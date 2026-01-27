El periodista José María Salcedo, conocido como “Chema”, había anunciado su retiro de PBO Radio debido a que deberá someterse a nuevos tratamientos contra el cáncer que padece, sin embargo, solo se trataría de una modificación en el horario laboral.
El director de PBO Radio, Phillip Butters, negó públicamente haber despedido al periodista José María Salcedo y explicó que la decisión de modificar su participación en la programación responde exclusivamente a su estado de salud, luego de que se confirmara la reaparición de un cáncer maligno en la mandíbula.
Según detalló, el periodista no ha podido cumplir de manera regular con su horario habitual debido a tratamientos médicos intermitentes y a la incertidumbre sobre su evolución.
“La empresa no puede exigirle una rutina diaria de cuatro horas cuando no existe certeza médica de que pueda sostenerla”, señaló, precisando que la medida busca proteger la salud del comunicador y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad operativa de la radio.
Continuidad en PBO y nuevos proyectos
De acuerdo con lo informado, Chema Salcedo mantendrá su programa sabatino en PBO Radio, un espacio de cuatro horas, y continuará vinculado a la emisora en otros formatos compatibles con su condición actual.
Además, anunció la puesta en marcha del proyecto “Caretas en PBO”, que consistirá en entrevistas grabadas que permitirán al periodista seguir activo sin una exigencia diaria. Para ello, Salcedo fue presentado a representantes de la revista Caretas, con quienes evaluará su incorporación.