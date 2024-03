‘Chinita de la Salsa’ asiste a velorio de su pareja y dice que no era amenazada

Vanessa Soto, conocida como ‘La chinita de la salsa’, enfrenta un momento difícil después de sobrevivir a un atentado que cobró la vida de su pareja, César Vásquez.

La cantante aún se encuentra hospitalizada, esperando una operación para extraer las balas que tiene alojadas en su cuerpo. Sin embargo, solicitó permiso para asistir al velorio de su amado y despedirlo con una canción.

En una entrevista con el programa “Dilo Fuerte”, Vanessa compartió su dolor y aseguró que a pesar de las críticas, nadie entiende el sufrimiento por el que pasa tras perder trágicamente a su pareja.

“ Mi pareja era mi manager, a él le encantaba que yo le cante ‘Manos amarillas’, ese era su tema preferido. Yo sí o sí tenía que ir al velorio porque le tenía que cantar, porque a él le encantaba ese tema. No me importa lo que piensen, nadie sabe el sufrimiento que yo siento , nadie sabe cómo me siento después de haber perdido al amor de mi vid a ”, expresó la cantante.

No recibió amenazas

Las popular cantante confesó que no ha sido víctima de amenazas, por lo que no entiende porque atentaron contra su vida. La ‘Chinita de la Salsa’, también dio detalles de las graves heridas que recibió.

“ No, no he recibido ninguna amenaza. No puedo creer que haya pasado esto. Tengo mochado el dedo medio. Uno han tratado de arreglarlo y el otro está mochado ”, dijo.

Enfrentará críticas

Vanessa Soto expresó que por el momento prefiere no dar detalles a los medios de prensa por recomendación de la Policía mientras duran las investigaciones. Sin embargo, la cantante aseguró que cuando se recupere contará su verdad y enfrentará las críticas en redes.

“ Después de que yo salga de aquí, yo sí voy a dar mi manifestación a todos. Yo quiero que la gente sepa la verdad, porque hasta hay gente que está hablando tonterías en TikTok ”, sentenció la ‘Chinita de la Salsa’





