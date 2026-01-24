El exarquero nacional Juan ‘Chiquito’ Flores decidió pronunciarse públicamente para ofrecer disculpas después de la ola de críticas que recibió por sus declaraciones sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El exguardameta reconoció que sus palabras fueron inapropiadas, agradeció a sus compañeros del pódcast por ayudarlo a reflexionar y admitió que debió tener mayor responsabilidad al abordar un asunto tan delicado.

La polémica se desató el jueves 22 de enero, cuando ‘Chiquito’ Flores expresó durante un pódcast que “cuando una mujer y un hombre quedan para verse en un hotel, no es solo para hablar”, una opinión que se difundió masivamente y provocó rechazo en redes sociales.

“Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices ‘amiga, estoy en el hotel’. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara. La gente me va a decir ‘tú también haces lo mismo’. No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así”, expresó.

MIMP rechazó sus comentarios

Posteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) criticó las declaraciones del exfutbolista y señaló que podrían sugerir una supuesta corresponsabilidad de la víctima. La institución alertó que este tipo de mensajes ayuda a normalizar la violencia y a revictimizar a quienes se atreven a denunciar.

“Lo que están haciendo estos comentarios es hacer pensar a la sociedad que estas conductas son toleradas y no es así”, afirmó la vocera del MIMP, Jacqueline Valenzuela.

Frente a la ola de críticas, el exjugador de Universitario de Deportes no demoró en aceptar su error y agradeció a sus compañeros por hacerlo reflexionar sobre el tema.

“Se ha hecho muy viral el video donde hablo y yo soy hombrecito en reconocer mis errores. Me quedé en outside con lo que dije y agradezco a la mesa que me ayudó a opinar del tema”, declaró.

‘Chiquito’ Flores agregó que su propósito nunca fue perjudicar ni restar importancia a la gravedad de la denuncia, sino que se trató de un error humano.

“Soy de las personas que comete errores en la vida y pido disculpas públicamente a todos sin excepciones, porque creo que soy un ser humano. Las disculpas del caso a todos”.

De esta manera, ‘Chiquito’ Flores intentó reparar su equivocación tras sus comentarios defendiendo a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco frente a la denuncia por presunto abuso sexual, aceptando públicamente que su opinión no fue adecuada y valorando el apoyo de sus compañeros al tratar un tema tan sensible.