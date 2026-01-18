Christian Cueva decidió pronunciarse sobre las críticas de Leslie Shaw sobre su presencia en los conciertos de Pamela Franco.

“ Ella tan regia, con su vestuario, cuerpazo, su orquesta y el otro todo borracho, con su short y chancleta. Horrible ”, manifestó la cantante a Radio Karibeña.

El futbolista no se quedó callado y respondió la crítica de la rubia: “ Es su opinión, se respeta. Primero es una mujer y una dama. Es la expresión de ella, cómo lo ve. Yo te voy a decir: ”¿Quién es Leslie Shaw? ”.

Dicha respuesta sorprendió a Pamela Franco, quien le dio una palmada en la pierna al deportista mientras este reía.

Pamela López publica video de Cueva llamándola en aparente estado de ebriedad: “Me vas a respetar”

Pamela López no habría vivido una Navidad tranquila, luego de revelar que Christian Cueva habría hecho llorar a sus hijos menores. Según indicó la trujillana, su expareja los habría llamado en estado de ebriedad.

“Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción”, escribió Lopez.

En las imágenes se observa a la trujillana intentando calmar a Cueva, pues en un momento revela que él profirió lisuras frente a sus hijos, lo que habría generado malestar y provocado el llanto de los menores.

“Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida, llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos impropios. Tengo las llamadas grabadas, las cuales aquí no puedo exponer en su totalidad, pero lo haré ante las autoridades pertinentes”, expresó la también influencer en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Pamela López afirmó que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos, motivo por el cual decidió exponer la situación a través de sus redes sociales.

“Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a espetar tú y lo asqueroso que te rodea”, añadió.

Además, Pamela López difundió una captura en la que evidenció que sí atendió las videollamadas que Christian Cueva realizó a sus hijos; sin embargo, señaló que decidió cortar la comunicación al percatarse de que él se encontraba, aparentemente, en estado de ebriedad.

“Para que ni te victimices luego diciendo que no te dejo hablar con tus hijos, no los llamaste en todo el día, no les dejaste sus regalos. Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir”, finalizó.