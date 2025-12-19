Christian Cueva y Pamela Franco ofrecieron por primera vez una entrevista para la televisión en el programa Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca.

Durante la conversación, el jugador se muestra afectado al referirse a su situación familiar tras el término de su relación con Pamela López.

Entre lágrimas, reconoce que la distancia con sus hijos ha sido lo más complicado de este periodo.

“Lo más duro es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, expresó ante cámaras.

En otro momento de la entrevista, el futbolista se refiere a las críticas y rumores en torno a su relación con Pamela Franco, quien también estuvo junto a él en el set de TV.

Hasta el momento, Pamela López no ha emitido comentarios sobre la participación de Cueva en el espacio televisivo.