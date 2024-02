Christian Cueva se arrepiente de haber buscado a Pamela Franco: “Cometí la tontería de hablar con ella”

Christian Cueva aceptó que le fue infiel a su esposa Pamela López. Mediante un comunicado, el futbolista dejó en claro que no tuvo contacto con Pamela Franco desde hace 5 años, pero reconoce que volvió a hablar con ella en una llamada grupal.

“ Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita ”, expresó.

Sin embargo, el deportista indica que está arrepentido. “ Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar ”, añadió.

Como se recuerda, Pamela López contó que el popular ‘Aladino’ tuvo una llamada grupal con Pamela Franco y su amiga Vanessa Pumarica el 31 de enero, luego del ampay de Christian Domínguez.

La amiga de la cantante reconoció que ella hizo la llamada: “Si ustedes ven, hay una llamada ahí, la llamada la he hecho yo. Dice llamada entrante, quien llama tendría que decir llamada saliente, ¿no? La llamada la he hecho yo. Yo tengo la captura de pantalla también, que la llamada la he hecho yo. Ninguna de las dos personas involucradas ha hecho ningún tipo de llamada. Hay una llamada entrante, la llamada no la hace ni él ni ella, la llamada la hago yo porque yo conozco a Christian Cueva, es mi amigo, yo lo conozco”, manifestó la mujer.

EL COMUNICADO DE CHRISTIAN CUEVA