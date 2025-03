Christian Cueva se pronunció tras las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad. El futbolista se disculpó tras la difusión del audio donde ‘ningunea’ a la hija mayor de su aún esposa.

El futbolista afirma estimar a la hija mayor de Pamela López y explicó lo que podría haber pasado la vez que hizo diferencias con sus otros tres hijos.

“ El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impuso, la cólera. No tengo nada en contra de ella ”, expresó en el podcast ‘¿Ahora qué?’.

Cueva admitió no haber sido una buena figura paterna, pero le deseó lo mejor ahora que será una profesional.

“ Creo yo que la vida le de felicidad y triunfos. Le deseo lo mejor, en todo porque yo he estado en sus momentos. La he apoya en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí ”, agregó.

Posteriormente, el futbolista lamentó que la jovencita haya estado en El Valor de la Verdad, ya que no debería ser expuesta.

Aunque no quiso hablar sobre las declaraciones de Pamela López, afirma estar tranquilo y feliz con su actual relación.

“ He venido a poner el pecho. Quién está para juzgar. Lo que estoy defendiendo es mi paz, la paz de Pamela Franco y sobre todo para mis hijos ”, expresó Cueva.