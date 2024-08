El futbolista peruano Christian Cueva rompió el silencio tras ser denunciado por su expareja, Pamela López, por presunta violencia familiar.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Cueva asumió su responsabilidad por su comportamiento, aunque destacó que sus acciones fueron una respuesta a la situación y no un acto espontáneo de agresión.

“La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea sino en respuesta, también lo es”, declaró el jugador. Reconoció que tiene una personalidad compleja y defectos que han sido señalados en diversas ocasiones, pero negó categóricamente ser un abusador, como lo ha indicado su expareja.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo, y ahora se me acusa de abusador. No creo serlo. Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí, y me haré y haré responsable de mis actos. Lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, expresó.

Asimismo, el exjugador del Club Cienciano solicitó que se le permita seguir jugando al fútbol, actividad que considera su principal soporte emocional en medio de la crisis.

“Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, lo que me sostiene”, afirmó.

Además, Cueva mostró su disposición a someterse a exámenes médicos y psicológicos para demostrar que la situación es más compleja de lo que parece y que no busca eximirse de sus responsabilidades, sino aclarar los hechos.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece”, explicó.

En la fotografía se aprecia un diagnóstico realizado en diciembre de 2023, en el que se indica que padece de depresión crónica, un factor que, según él, ha influido en su comportamiento y es parte de la complejidad de su caso.