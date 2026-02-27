Este domingo 1 de marzo, a las 6:50 p.m., América Multimedia estrena la cuarta temporada de “Orderique, sí va a salir”, programa de entrenimiento deportivo que conduce Juan Carlos Orderique. En el programa de estreno, el invitado prinicipal será Christian Cueva, en una entrevista sin filtros y llena de confesiones sobre su vida dentro y fuera de la cancha.

“Es la cuarta temporada de este formato y estoy feliz, contentísimo, con muchísima expectativa por lo que será el estreno de esta nueva entrega. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Christian Cueva, con quien estuvimos en Chongoyape, Chiclayo, en el equipo Juan Pablo II, así que se viene un invitado súper chévere, que además estará acompañado de su pareja Pamela Franco. Hemos bailado, cantado y nos han contado cosas muy divertidas”, dijo Orderique.

El conductor también confirmó que asistirá al evento deportivo de fútbol más importante del mundo.´“Estoy contento con el regreso y, sobre todo, por lo que viene: el Mundial de Fútbol y la transmisión en exclusiva en Latinoamérica por televisión. Nosotros, por supuesto, estaremos con toda la cobertura de esta fiesta importantísima del fútbol. Tenemos muchísima expectativa por lo que será este año la temporada cuatro de ‘Orderique, sí va a salir’”.

Asimismo, agradeció el respaldo del público: “Gracias por siempre acompañarnos y por siempre sintonizarnos. Nuestro objetivo será siempre divertirlos, que se entretengan, que la pasen bonito, que sonrían y que disfruten del programa del hincha peruano".