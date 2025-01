En una entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva confesó que no estaba enamorado de Pamela López cuando se casó con ella. El futbolista afirma que sí quiso a la madre de sus hijos, sin embargo, ese sentimiento se desvaneció.

“ En su momento hubo ese amor. Para ser honesto, yo no me caso enamorado. No me caso con los mismos sentimientos de al principio de mi relación. Yo ya tenía mi tercera hijita. Lo primero que hice fue tratar de proteger y fortalecer a mi familia para poder seguir al lado de las personas que en su momento estuvieron conmigo ”, expresó.

El jugador de Cienciano indicó que “en ningún momento le fue infiel” a Pamela López.

“ La infidelidad que ella habla lo están confundiendo. Yo en ningún momento le fui infiel. Yo lo que sí acepto es que conocí a las personas que no debí conocer porque tenía una familia, eso sí. Conocí a personas vinculadas al espectáculo que era un medio donde yo no pertenecía. Yo sí acepté eso y se lo dije ”, manifestó.

Este es el mensaje completo que le envió el amigo de Pamela López a Cueva: Mejor esposa no podrás encontrar en el mundo

Varios se sorprendieron por el extenso mensaje que le envió el amigo de Pamela López, Luis Fernando Rodríguez, a Christian Cueva. Por ese motivo, en “Amor y Fuego” leyeron el mensaje completo que le envió el “Diablo” al futbolista.

“Buenas noches, te saluda Luis Fernando Rodríguez, si escribirte implica que tu esposa se incomode conmigo es un riesgo que asumo, apelo a la gran foto de perfil que tienes y es muy bonita”, inicia la carta dirigida a Cueva.

“Mejor esposa fiel y abnegada a ti no podrás encontrar en el mundo, tu esposa siempre habla a todo el mundo que tienes un buen corazón y hoy estás enfermo, jamás habla mal a tus hijos sobre ti, todo lo contrario les habla muy bien de ti”, añadió.

“Si tienes que luchar por tu esposa e hijo como lo hiciste con tus mediadores en Suiza hazlo, intuyo que la amas mucho y sigue siendo el amor de tu vida”, continuó Luis Fernando.

“Sigan construyendo esa familia maravillosa que tienen, que solo tiene rasguños, pero tiene bases solidas que tu esposa construyo por ti y tus hijos. Valora que jamás te fue infiel. Porque era una dama y que no te gane el machismo, si decidió salir y divertirse de forma sana o querer hacer algo en un momento de cólera. Ella jamás te falló y lo tienes claro”, agregó.

“Si te escribo es porque ella sufre creyendo aún en tu buen corazón y que seguirás siendo un padre ejemplar y esposo que si se tiene que arrodillar mil veces por su perdón, lo harás”, expresó.

“Ella suprimió muchas cosas por ti, hasta sacrificó su familia de papá y mamá... Solo sé el integrante de esa familia bonita que tienes... atentamente L.F.”, concluyó el “Diablo” con su mensaje a Christian Cueva.

