Pamela López confirmó que logró una conciliación con Christian Cueva respecto al régimen de visitas de sus hijos. La trujillana aseguró que el acuerdo fue formalizado ante las autoridades y permitirá que el jugador pueda compartir tiempo con los menores en las fechas establecidas.

“Se ha resuelto, hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, declaró López en entrevista con el programa Amor y Fuego. Sin embargo, aclaró que no puede brindar detalles sobre lo pactado debido a una disposición judicial.

La expareja todavía tiene temas por definir, entre ellos la pensión de alimentos y el proceso de divorcio. “Se ha hecho un primer depósito, ha sido completo, pero seguimos sin resolver el tema de alimentos. (…) Nos falta resolver una pensión justa y también el tema de nuestro divorcio y otros pendientes”, manifestó López.

En ese contexto, explicó que Cueva realizó un depósito de 12 mil soles como pensión anticipada, aunque recalcó que aún se debe establecer el monto definitivo.