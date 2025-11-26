Lima se prepara para recibir un concierto sin precedentes. El próximo lunes 8 de diciembre, las bandas Christian Death (Estados Unidos) y Gene Loves Jezebel (Reino Unido), dos nombres fundamentales del rock alternativo, compartirán escenario por primera vez en el Perú. El evento tendrá lugar en el Yield Rock (Jr. Carabaya 815, Plaza San Martín, Cercado de Lima), uno de los espacios más emblemáticos para la música independiente en la ciudad.

Christian Death: legado del death rock

Pioneros del death rock desde inicios de los años 80, Christian Death es considerada una de las agrupaciones más influyentes de la estética oscura en el rock. Bajo el liderazgo de Valor Kand, la banda ha mantenido una propuesta intensa, ritual y profundamente estética que continúa capturando la atención de nuevas generaciones.

Su presencia en Lima representa un hito para los seguidores locales del género, que por años han esperado ver a la agrupación en vivo.

Gene Loves Jezebel: melodía y energía británica

Por su parte, Gene Loves Jezebel, liderada por Michael Aston, es una de las bandas más representativas del post-punk británico. Con un sonido que combina oscuridad, melodía y energía vibrante, alcanzaron notoriedad internacional con temas que hoy forman parte del repertorio esencial del género.

El encuentro entre ambas agrupaciones en un mismo escenario supone una experiencia única para el público peruano, especialmente para la comunidad gótica y post-punk que sigue activamente a estos referentes.

Entradas y detalles del concierto

Debido a la alta expectativa generada, los organizadores recomiendan adquirir las entradas anticipadamente. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.

Datos clave